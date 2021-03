Sport



Gp Apuane pronto per i campionati nazionali di cross a Campi Bisenzio

venerdì, 12 marzo 2021, 19:50

di michele masotti

A caccia di un sogno tricolore. Con questo prestigioso e ambizioso obiettivo il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde si appresta ad affrontare il primo importante appuntamento del 2021, ossia i campionati nazionali di corsa campestre, sia di società che a livello individuale, in programma in questo fine settimana a Campi Bisenzio. Sarà l’accogliente parco di Villa Montalvo il teatro di questa competizione, cancellata nel 2020 causa Covid-19. I traguardi prefissati dal team biancoverde, guidato dall’infaticabile presidente Graziano Poli, restano sempre quelli di recitare un ruolo da protagonista, proprio come sarebbe potuto accadere 12 mesi faquando il sodalizio garfagnino aveva allestito una compagine molto attrezzata.

Domani (sabato 13 marzo) la manifestazione partirà con le staffette assolute e masters, dove il GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde schiera ben sette staffette con la squadra assoluta composta dall’allievo Lorenzo Canini, il giovane Filippo Baldini, il promettente Ivan Antibo e il quotato Alessandro Brancato. Per la gara masters, dove si assegneranno i titoli di categoria, saranno quattro le categorie rappresentate dagli atleti biancoverdi con ambizione di podio per tutte le staffette. Domenica 14 marzo alle ore 10.30 partirà la gara femminile con il terzetto apuano Lorena Meroni, Erica Togneri e Barbara Casaioli che, reduci dalla bella prova nella competizione regionale, cercheranno di ben figurare anche nella rassegna nazionale.

Successivamente sarà il turno dell’elite maschile dove il forte atleta keniota Johsa Koech Kipruto, il fresco campione regionale Omar Boumaer, il campione italiano 2019 della maratona Alessio Terrasi e Paolo Turroni cercheranno di ottenere un piazzamento prestigioso sia a livello individuale che a squadre. La promessa Gioele Alari, invece, prenderà parte alla competizione individuale. I ragazzi di Graziano Poli cercheranno di non far rimpiangere le assenze importanti del vincitore del cross nazionale di Venaria Paul Tiongik, ancora in Kenia causa Covid-19, del titolare Vincenzo Agnello e del talentuoso Francesco Guerra, questi ultimi due assenti per infortunio.