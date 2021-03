Sport



Gp Apuane, verso Campi Bisenzio per fare la storia

lunedì, 8 marzo 2021, 14:37

Joash Koech Kipruto ha confermato il buon momento di forma, conquistando un bellissimo bronzo assoluto alla maratonina internazionale di Brugnera (Pordenone), svoltasi domenica 7 marzo. Il forte atleta keniano, dopo le ottime prove ai CDS di corsa campestre di San Miniato e Arezzo si presentera' ai nastri di partenza del Campionato Italiano di specialita' a Campi Bisenzio del prossimo fine settimana con la speranza di ben figurare e di dare man forte alla squadra del presidente Graziano Poli per la classifica di societa'. Assieme a Koech, il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde schierera' sui prati fiorentini, per quanto riguarda la squadra assoluta, Omar Boumaer (campione toscano assoluto di corsa campestre 2020 e 2021), Alessio Terrasi (argento nazionale assoluto di maratona 2020) e Francesco Guerra (argento nazionale Under 23 sui 3000 metri), mentre come atleti individuali Paolo Turroni, Gioele Alari e Luca Tocco. Non solo la squadra assoluta ma sara' anche la prima volta per la squadra femminile, composta da Erica Togneri, Barbara Casaioli e Lorena Meroni e, per quanto riguarda il settore Master, saranno schierate sei staffette, con nomi importanti e volenterosi di portare una prestazione di rilievo con un podio nazionale in terra garfagnina (gli ultimi risalgono a Torino 2019 dove Dario Anaclerio - Adriano Mattei - Massimo Igliori - Marco Bonacchi e Giuseppe Tomaselli - Roberto Cardosi - Nicola Matteucci - Stefano Simi conquistarono rispettivamente bronzo e argento nazionali).