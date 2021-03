Sport



Gs Orecchiella: Simona Prunea conquista due medaglie d'oro

domenica, 21 marzo 2021, 08:26

Ottimi risultati per la Toscana con Simona Prunea (GS Orecchiella Garfagnana) ai Campionati Italiani Individuali Indoor Master in corso di svolgimento al PALAINDOOR di Ancona, dal 18 al 21 marzo, sotto l'egida FIDAL Marche.



Simona Prunea, forte mezzofondista del GS Orecchiella Garfagnana, al termine di una due giorni di gare intensa ed entusiasmaste , ha conquistato due medaglie d'oro laureandosi Campionessa Italiana della categoria SF50 sulle distanze dei 1500 metri e 3000 metri indoor.



Venerdì la prima competizione, i 3000 metri: gara molto "tirata" e combattuta, con la Prunea che chiude vittoriosa e conquista così il titolo italiano con il tempo di 11:20:67; seconda Barchetti Monica (La Fratellanza 1874), terza Ruggeri Simona (ASA Ascoli Piceno).



Sabato il bis sui 1500 metri, dove Simona Prunea ha, fin dalle prime battute, imposto un ritmo importante, staccando le avversarie senza necessità della volata finale, dove in genere fa valere le sue grandi qualità, per chiudere con il tempo di 5:07:67; seconda Fornarelli Giuseppina (Athetic Academy Bari), terza Barchetti Monica (La Fratellanza 1874).



Due gare perfette dunque per l'atleta bianco-celeste allenata dal tecnico Massimo Santucci, già Campionessa Europea e Mondiale master proprio sui 3000 metri, che aggiunge così due prestigiose medaglie d'oro tricolori al suo eccezionale palmares.