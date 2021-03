Sport



Il Filecchio Women si conferma a Civitanova Marche

lunedì, 8 marzo 2021, 09:46

di viola pieroni

Con la vittoria per 6 - 1 a Civitanova Marche, nell'ultima giornata del girone d'andata, il Filecchio women si conferma seconda forza del campionato di serie c femminile distanziato di tre punti dalla capolista Bologna.



Nella trasferta in terra marchigiana le ragazze di Francesco Passini ipotecano la vittoria già allo scadere della prima frazione di gioco terminato con tre reti vantaggio: al 13° con Bengasi su calcio di rigore, raddoppio al 16° con un perentorio colpo di testa di Tognarelli e al 35° con Moni che piazza un preciso diagonale.



Nella ripresa la vis Civitanova accorcia le distanze con un bel tiro di Lanciotti al 50° ma è un fuoco di paglia perché le filecchiesi ristabiliscono le distanze con un’altra tripletta grazie alle reti di Manganiello, Fenili e un'autorete di Monzi per un 6-1 finale che non lascia dubbi sui valori espressi in campo. Rispetto alle ultime gare disputate, molte novità nelle prime undici scese in campo (oltre a quelle subentrate), con un Filecchio padrone del campo a conferma della qualità del gruppo come sottolinea l'allenatore Francesco Passini: "Sono soddisfatto per i tre punti, ma anche della prestazione delle ragazze che fin qui hanno giocato meno, si sono comportate benissimo e questo ci conforta per il proseguio del torneo".



Questa la formazione vincente del Filecchio a Civitanova Marche: Bigalli, Cotrer (Gargan), Angeli, Lehman, Tognarelli, Manganiello (Motroni), Bengasi, Moni, Di Lupo (Franchi), Pieroni (Siegriest), Paoli (Fenili) a disp. Marchetti all. Francesco Passini reti: 13° Bengasi, 16° Tognarelli, 35° Moni, 50° Lanciotti, 55° Manganiello, 76° Fenili e 79° autorete Monzi.