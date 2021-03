Sport



Il Parco domina anche i master di corsa campestre

lunedì, 22 marzo 2021, 11:32

Un'egemonia continua e duratura nel tempo dove gli atleti del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde sono riusciti nell'intento di diventare campioni toscani sia nel settore Assoluto che in quello Master. Questa prima domenica di primavera infatti, anche la formazione over 35 ha raggiunto il titolo regionale di corsa campestre sull'ormai celebre percorso ricavato nella bellissima pineta Ugo Pisa a Marina di Massa.



Una splendida giornata di sole con clima mite ha fatto da cornice a questo evento. La classifica finale per societa', comprensiva di 34 squadre ai nastri di partenza, e' stata dominata dalla pattuglia apuana che ha totalizzato 1166 punti, al secondo posto il GS Orecchiella Garfagnana con 713 punti che hanno preceduto i grossetani dell' ASD Track and Field Master con 318 punti. Individualmente, i migliori risultati sono arrivati da Jilali Jamali vincitore tra gli M40, Francois Lo Re (Argento M45), Daniele Rubino (Argento M50), Giulio Buchignani (Argento M55), Juri Mazzei (Bronzo M35), Andrea Marsili (Bronzo M50), da segnalare la fantastica tripletta degli M60 con 1° Luciano Bianchi, 2° Rocco Cupolo e 3° Nicola Dazzi, infine bronzo di Aldo Leonardi (M70). Passando in rassegna anche tutti gli altri risultati, ognuno dei quali e' stato un importante tassello per il risultato complessivo finale: nella categoria M35 11 Marco Rossi, 20 Carmine Tommaselli, 28 Marco De Nevi; nella categoria M40 7 Dario Anaclerio, 9 Enrico Manfredini, 10 Massimo Igliori, 17 Daniele Oliva, 21 Daniele Caltagirone, 32 Roberto Gianni, felicemente al rientro alle competizioni dopo un lungo infortunio; nella categoria M45 5 Roberto Ria, 9 Mimmo Marino, 15 Zivago Anchesi, 18 Alessandro Berlucchi, 19 Marco Mattei, 20 Enrico Piastra, 26 Andrea Pardini, 27 Simone Carlini, 28 Miro Tomà, 32 Gianfranco De Santis, 38 Giacomo Pasquini; nella categoria M50 4 Lorenzo Checcacci, 7 Nicola Matteucci, 8 Gianfranco Ciccone, 11 Luca Biagi, 15 Alberto Cappello, 16 Francesco Nardini, 17 Federico Gonfiantini, 20 Andrea Massari, 33 Giampaolo Filauro, 53 Giuseppe Canale, 59 Roberto Formai, 61 Mauro Matteucci; nella categoria M55 4 Marcello Bernardini, 5 Mario Bonini, 6 Andrea Innocenti, 10 Ferdinando Donetti, 18 Ludmillo Dal Lago, 19 Vincenzo Chisari, 24 Graziano Poli, 30 Franco Cusinato, 38 Giovanni Marra; nella categoria M60 17 Fabio Belletti, 19 Raffaele Zamberoni, 25 Paolo Croci; nella categoria M65 9 Claudio Simi, 15 Arturo Sargenti, 16 Enzo Russo.



La classifica femminile ha visto trionfare il GS Orecchiella Garfagnana con 288 punti, davanti al GS Lammari con 81 punti e Le Panche Castelquarto con 79 punti. Ottimo nono posto generale di un'ottima formazione biancoverde, composta da Barbara Casaioli (4 F50), Lorena Meroni (5 F45), Antonella Ingenito (14 F50), Domenica Demartis (19 F50) e Federica Pardini (26 F45).