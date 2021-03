Sport



Il Parco vola alto, è sua la stella sul cross

lunedì, 1 marzo 2021, 11:02

Il sodalizio di Piazza Umberto ha scritto l'ennesima pagina indelebile dell'atletica toscana, laureandosi come società regina della corsa campestre per il decimo anno consecutivo; l'argento assoluto di Omar Bouamer (campione toscano assoluto per il secondo anno consecutivo), il quarto posto di Joash Koech Kipruto e il sesto di Francesco Guerra (argento di categoria promesse) hanno permesso la conferma avuta alla gara corsa a San Miniato due settimane fa e portato gli occhi sulla realtà del presidente Graziano Poli alla finale nazionale di Campi Bisenzio prevista nel mese di Marzo. Contestualmente in Sicilia, a Recalputo, si è corsa la fase regionale insulare sempre di corsa campestre alla quale, fuori gara, hanno partecipato i biancoverdi Alessio Terrasi e Alessandro Brancato, che hanno concluso rispettivamente al secondo e quarto posto assoluti.