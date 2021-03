Sport



Innocenti-Lenzi al Rally del Ciocco valevole per il CIR

giovedì, 11 marzo 2021, 23:15

Dopo la presentazione degli equipaggi della Squadra Corse Città di Pisa partecipanti alla gara valevole per il CRZ, ecco che il sodalizio pisano presenta l’equipaggio che invece sarà presente alla gara principale cioè la manifestazione valevole per il Campionato Italiano Rally Sparco 2021. Infatti il duo composto da Manuel Innocenti e Andrea Lenzi con la usuale Renault Twingo con il numero 107 sulle fiancate effettuare l’impegnativa gara principale che prevede dieci prove speciali aventi un chilometraggio di 93,42 Km su un percorso di oltre 300 Km. Una gara impegnativa che inizierà venerdì 12/3 con la breve e spettacolare prova all’interno della tenuta del Ciocco di 1,98 Km. tra l’altro da seguire in diretta televisiva per poi proseguire il sabato quando saranno in programma le rimanenti nove prove speciali che saranno tre da ripetersi tre volte Massa-Sassorosso di Km. 6,90, Careggine di Km. 14,90 e Molazzana di Km. 8,68 . Mentre venerdì la manifestazione partirà alle 16,20 mentre sabato la partenza è prevista alle ore 7.00 per poi arrivare alle 18.00.



“Una gara impegnativa, quella del Ciocco, “esordisce Manuel Innocenti e prosegue “teniamo tanto alla gara di casa e le prove sono belle. Le condizioni dovrebbero essere buone. La macchina è stata ben preparata e ce la metteremo tutta per fare bella figura.”



Una gara impegnativa quindi dove sarà importante tenere fin dall’inizio un bel ritmo senza però eccedere in quanto piena di insidie come una gara di Campionato Italiano deve essere, completa e tecnicamente valida, Innocenti e Lenzi sono pronti ad affrontare così a prima gara di CIR 2021.