Sport



La Figc conferma, l’Eccellenza ripartirà: sarà un campionato “fai da te”?

sabato, 6 marzo 2021, 14:49

di simone pierotti

La storia infinita non è solo il titolo di un famoso libro e film, ma anche il destino del campionato 2020/2021 di Eccellenza. Una storia iniziata lo scorso gennaio quando gli organi federali hanno evidenziato la possibilità di riprendere e terminare la stagione perché sarebbe stato necessario fornire le squadre promosse per completare l’organico della Serie D.

Le società, in grande difficoltà a causa dello stop di tutta l’attività e praticamente prive delle consuete entrate, avevano chiesto un supporto economico per terminare la stagione, sotto forma di contributi per sostenere il costo dei tamponi sanitari necessari e l’apertura degli stadi al pubblico, per garantire un minimo di incassi. Le società, in definitiva, avevano posto determinate condizioni. Poi la palla, poi, è passata alla Lnd, poi alla Figc, poi al Coni e viceversa, in una infruttuosa “melina” di stampo calcistico come nemmeno il peggior Milan degli ultimi anni aveva saputo offrire.

Il Coni, di fatto, ha passato la palla alla Figc che, a sua volta, ha girato la questione alla Lega Dilettanti, senza eccepire niente in contrario. Mercoledì 10 marzo ci sarà quindi un consiglio della Lnd durante il quale dovranno essere definite le modalità di completamento della stagione per il campionato di Eccellenza.

Sicuramente sappiamo che sarà completato il solo girone di andata, con eventuali play – off finali; inoltre non ci saranno retrocessioni in Promozione. La Federazione è venuta così incontro alle società: non potendo farlo, così pare, dal punto di vista economico ha bloccato le retrocessioni e quindi le società potranno, per assurdo, anche scendere in campo con 11 volontari o con i propri dirigenti. Ipotesi estrema per chi non è interessato a salire in Serie D: per le altre squadre non ci sarà quindi alcun interesse a tenere i calciatori più titolati e di conseguenza più “onerosi”. Voci di corridoio dicono che, per chi non ne avesse le possibilità, ci sia l’opportunità di non partecipare a questa sorta di “lotteria degli scontrini” calcistica, ritirandosi dal campionato senza conseguenze.

Mercoledì prossimo dovrà essere definito inoltre il protocollo sanitario da seguire, che ricalcherà in tutto e per tutto quello adottato dalla Serie D: i tamponi, ahimè, saranno probabilmente a completo carico delle società.