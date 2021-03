Sport



Lucchesi Jr. sul podio del Rally Il Ciocco

lunedì, 15 marzo 2021, 17:58

Che il giovane Lucchesi Jr. e Titti Ghilardi sarebbero stati sicuri protagonisti della 44^ edizione del rally Il Ciocco, gara di apertura del CIR – CIR Asfalto Due Ruote Motrici in gara con i colori di HP Sport RRT, era chiaro sin dalla vigilia edizione, visto il talento del giovane driver toscano al debutto con la nuova Peugeot 208 Rally4 della GF Racing.



Una sfida quella tra gli iscritti al Due Ruote Motrici di alto livello, visto il lotto degli equipaggi al via della difficile gara toscana anche per le mutevoli condizioni atmosferiche che hanno accompagnato gli equipaggi sin dalla prima prova. La lunga sfida con gli avversari ha visto Christopher Lucchesi Jr. tenere un passo che lo ha portato ad un continuo miglioramento dei suoi tempi nell’arco della competizione, concludendo la prima gara di campionato al terzo posto di classe R2C, un avvio decisamente positivo, visto anche i pochi chilometri di test percorsi con la 208 Rally4. “Siamo soddisfatti, macchina nuova tutta e tutta scoprire in una gara difficile per il fondo che passaggio dopo passaggio si è sporcato, ci siamo migliorati dopo ogni passaggio, guardiamo con fiducia a Sanremo, una gara che conosco, anche se non è chiaro quali saranno le prove, siamo fiduciosi”.



Prossimo appuntamento il 10/11 aprile con il Rallye Sanremo.



Classifica CIR Due Ruote Motrici: 1) Nucita (Peugeot 208 Rally4) 15 punti; 2) Guglielmini (Fiesta Rally4) 12; 3) Lucchesi Jr. (Peugeot 208 Rally4) 10.