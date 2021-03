Sport



Podio tricolore per le ragazze del Gs Orecchiella

domenica, 14 marzo 2021, 13:43

News dai Campionati Italiani di Cross 2021 disputati a Campi Bisenzio appena conclusi oggi 14 marzo. Fantastico podio tricolore per la squadra assoluta femminile del GS Orecchiella Garfagnana. Migliore prestazione in assoluto di tutti i tempi per una squadra toscana!

Straordinarie Primitive Niyirora, Cecilia Basso, Annalaura Mugno, Francesca Setti, il quartetto delle meraviglie, dopo la conquista del titolo di Campionesse Toscane, mette il sigillo tricolore con uno storico bronzo nel campionato italiano di corsa campestre, alle spalle di Atletica Saluzzo e Atletica San Marco Brescia. Una gara perfetta sugli 8 km di tracciato all'interno del parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio per le portacolori bianco-celesti.

Durante la cerimonia delle premiazioni sono giunti i complimenti della Fidal Toscana nella persona del neo-presidente Alessandro Alberti.