Sport



Rally Revolution +1 al Ciocco: ottimo quarto posto assoluto

domenica, 14 marzo 2021, 21:01

Il primo appuntamento della Coppa Rally 6° zona 2021, il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, ha visto tra i protagonisti l'equipaggio della Rally Revolution +1 composto da Pierluigi Della Maggiora e Valerio Favali. Infatti il duo ha ben sfruttato la Skoda Fabia R5 a disposizione curata dalla MM Motorsport per cogliere un ottimo quarto posto assoluto che gli permette di iniziare nel miglior modo il CRZ composto dalle sei gare più importanti in Toscana per accedere alla finale nazionale del Rally di Modena a fine ottobre. Oltre alla ottima prestazione di Della Maggiora-Favali da rilevare il buon risultato di Tania Bernardi, navigatrice della Rally Revolution +1 che, a fianco di Claudio Fanucchi, ha colto la quinta piazza assoluta oltre che la vittoria della combattuta classe R3 con la Renault Clio R3 effettuando una gara in crescendo.

Soddisfazione quindi per Pierluigi della Maggiora che ha espresso "Siamo veramente contenti di questo risultato, la concorrenza era agguerrita e siamo riusciti a tenere un ottimo ritmo. Era facile commettere errori, specie nella seconda parte di gara, che è stata caratterizzata dalla pioggia. Ringraziamo gli sponsor e la MM Motorsport che è stata, come sempre, impeccabile e ci ha fornito un'ottima vettura. Ora ci dovremo concentrare sulle prossime gare per il CRZ."

L'attività del sodalizio lucchese non si ferma e nei prossimi giorni saranno definiti i programmi dei conduttori che prenderanno parte al Rally delle Colline e al Rally dell'Elba in calendario nel prossimo mese di aprile.