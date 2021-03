Sport



Ripresa Eccellenza: Castelnuovo e River Pieve scelgono di non ripartire

martedì, 9 marzo 2021, 14:24

di simone pierotti

In una stagione sportiva travagliata e piena di incertezze, oggi arrivano le prime certezze, a meno di quattro mesi dal termine. Il campionato di Eccellenza ripartirà, anche se ufficialmente l’ultima risposta arriverà domani con il consiglio federale della Lega Dilettanti. In questi ultimi due – tre giorni i vari comitati regionali hanno organizzato consulti tra le società, considerando che ciascuna regione presenta una situazione epidemiologica differente.

Per quanto ci riguarda, il presidente del Comitato Toscano Paolo Mangini ha incontrato in video conferenza i vari presidenti ieri sera, esponendo quali sarebbero state le condizioni della ripresa dell’Eccellenza, ovvero protocollo sanitario a carico delle società e, ovviamente, partite a porte chiuse. Confermato invece il blocco delle retrocessioni, anche per le società che non avrebbero proseguito il campionato.

E’ stato chiesto di fornire una risposta entro questa mattina: su 36 società in 21 hanno scelto di riprendere l’attività, mentre 15 società hanno preferito fermarsi. Le due società della Garfagnana, Castelnuovo e River Pieve, hanno scelto di non proseguire, aggiungendosi, nel girone A, a Pontremolese, Montecatini e Prato 2000. Presumibilmente verranno formati 3 gironi da 7 formazioni ciascuno, con l’ovvia ridefinizione dei raggruppamenti.

In casa del Castelnuovo, abbiamo parlato della decisione con il presidente Dino Dini. “E’ stata una scelta difficile e sofferta – ci spiega – da prendere nel giro di poche ore. Mi sono consultato con i miei colleghi del consiglio direttivo per condividere una scelta che ci ha trovati tutti concordi. Riteniamo che non ci siano le condizioni minime di sicurezza per proseguire, al di là degli sforzi economici che dovremmo sostenere per terminare una stagione in cui non abbiamo potuto contare sulle consuete risorse provenienti dall’attività. La situazione generale della pandemia è ancora incerta e preoccupante, la nostra priorità è rappresentata dalla sicurezza sanitaria di tutti i nostri tesserati. Per tornare sul campo da gioco ci saranno i modi e i tempi giusti”.