Rudy Michelini nella "top ten" del Rally del Ciocco

domenica, 14 marzo 2021, 21:03

E' un risultato che ha assecondato le aspettative della vigilia, quello conquistato da Rudy Michelini sulle strade del Rally Il Ciocco, appuntamento di apertura del Campionato Italiano Rally Sparco. Il pilota lucchese, chiamato a far valere le qualità fin qui espresse al volante della Volkswagen Polo R5 messa a disposizione dal team PA Racing ed equipaggiata con pneumatici Michelin, ha centrato la quinta posizione della classifica assoluta concretizzando - all'arrivo di Castelvecchio Pascoli - un piazzamento figlio di una prestazione concreta nel primo giro di speciali. A caratterizzare la l'impegno sulle prime tre prove del sabato è stata una performance che, seppur condizionata da una scelta di mescola rivelatasi non del tutto adeguata alle condizioni di fondo, ha garantito al driver la consapevolezza di potersi esprimere al meglio nella fase centrale di gara. Prospettive, quelle legate al "secondo giro", ridimensionate da un errore pagato in termini di concentrazione sull'asfalto della quinta prova speciale.

Una "top five" che ha garantito al portacolori della scuderia Movisport ed al copilota Michele Perna la quarta posizione tra gli iscritti al Campionato Italiano Rally ed il terzo gradino del podio del Campionato Italiano Rally Asfalto, serie che il driver ha posto come obiettivo stagionale.

"Siamo soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda i riscontri del primo giro di speciali dove, forse, non eravamo centratissimi come scelta di gomma - il commento di Rudy Michelini - su quello successivo abbiamo commesso un errore costato qualche secondo di troppo sul cronometrico, particolare che ha condizionato anche in termini di concentrazione. Nel prosieguo siamo riusciti poi a difenderci e, visto il tasso tecnico espresso da questo avvio di Campionato Italiano, credo possiamo mandare in archivio questa prima manche tricolore con la consapevolezza di essersi dimostrati competitivi".

Il Rally Il Ciocco ha confermato le sensazioni espresse già nella passata stagione sportiva dalla comunione d'intenti tra equipaggio, team e fornitore di pneumatici, parti integranti di un progetto rivolto alle alte sfere della serie tricolore.