Chiara Lombardi, la copilota garfagnina al vertice della classifica

lunedì, 19 aprile 2021, 13:06

Il pilota lucchese, terzo classificato nel confronto dedicato al Campionato Italiano Rally Asfalto del Rallye Sanremo, archivia l'esperienza sulla Skoda Fabia R5 Evo e conferma le linee della programmazione stagionale: sarà ancora la Volkswagen Polo R5 la vettura con la quale alimenterà le ambizioni da podio della serie catramata

lunedì, 19 aprile 2021, 10:39

Simona Prunea (G.S. Orecchiella Garfagnana) ancora spettacolare, sigla il nuovo record italiano master SF50 sui 1000 metri in pista con il tempo di 3'08"86! Il precedente limite apparteneva a Cristina Gallì con il tempo di 3'11"02 stabilito due anni fa a Monaco (Montecarlo)

domenica, 18 aprile 2021, 17:18

Successo di prestigioso per il GhiviBorgo che dà un calcio alla mini crisi, vedi i due passi falsi interni subiti per mano di Marignanese e Seravezza, espugnando per 3-2 il “Morgagni” di Forlì

sabato, 17 aprile 2021, 15:39

Nuovo importante appuntamento agonistico per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde del presidente Graziano Poli

sabato, 17 aprile 2021, 10:39

Dopo l’intervista con il presidente Dini, abbiamo incontrato il direttore sportivo del Castelnuovo Simone Vanni per fare il punto della situazione, affrontando questioni più tecniche. Inevitabile partire dalla ripresa del campionato di Eccellenza, che vedrà i gialloblu fare da spettatori

mercoledì, 14 aprile 2021, 18:31

Pesante passo falso interno nel derby contro il Seravezza per il GhivizzanoBorgo, sconfitto in rimonta per 1-2 dai neroverdi che ottengono il secondo successo di fila e abbandonano la zona play-out, in una classifica ancora difficile da decifrare in virtù delle molte squadre che devono recuperare almeno un match