Continua l'avventura di Alessandro Bravi nel Clio Trophy

sabato, 10 aprile 2021, 08:52

Archiviata la gara extra-trofeo, il Rally Del Ciocco, dove l'obiettivo era fare chilometri per prendere confidenza con la Renault Clio preparata dalla KITRacing e aumentare il feeling con il nuovo navigatore Cosimo Ancillotti, Alessandro Bravi punta al Rally di Sanremo per mettersi in evidenza e cercare di portare a casa punti preziosi per la fase uno del Campionato.

"Sarà una grande emozione per me prendere il via ad una gara tanto importante ed affascinante quale è il Sanremo. Sono carico e desideroso di fare del mio meglio anche per ringraziare tutti gli sponsor e la forte squadra che ho alle spalle: questo progetto si sta concretizzando anche grazie all'entusiasmo e alla collaborazione della mia associazione, la Seven Speed Racing con la Scuderia Kappaerre che mi sostiene per questa stagione".

L'asticella della competizione si è decisamente alzata rispetto al Rally Del Ciocco, con ben 11 Renault Clio presenti nella Classe R1.