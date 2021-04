Coppa Toscana Mtb, il 4 luglio tappa al Ciocco

Altri articoli in Sport

mercoledì, 14 aprile 2021, 08:38

Come noto, tra pochi giorni ripartirà il campionato di Eccellenza, ma solo per metà delle società toscane: tra queste, non ci sarà il Castelnuovo che, a suo tempo, ha preferito optare per lo stop

lunedì, 12 aprile 2021, 19:37

Prosegue nel migliore dei modi il percorso di Lucchesi Jr Christopher nel Campionato Italiano Rally Asfalto Due Ruote Motrici CIRA al Rallye Sanremo.

lunedì, 12 aprile 2021, 17:33

Un fine settimana con sapore di normalita' per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con ottime prestazioni in strada e in pista

sabato, 10 aprile 2021, 08:52

Archiviata la gara extra-trofeo, il Rally Del Ciocco, dove l'obiettivo era fare chilometri per prendere confidenza con la Renault Clio preparata dalla KITRacing e aumentare il feeling con il nuovo navigatore Cosimo Ancillotti, Alessandro Bravi punta al Rally di Sanremo per mettersi in evidenza e cercare di portare a casa...

venerdì, 9 aprile 2021, 10:26

Riccardo De Bellis e la Porsche saranno al via al Mugello per la prima e Christian Soriani farà da copilota a Davide Puppa al Rallye Sanremo tricolore nell'ambito del Trofeo Suzuki

mercoledì, 7 aprile 2021, 19:30

Il giovanissimo pilota lucchese Christopher Lucchesi Jr. reduce dal secondo posto di classe ottenuta al Rally Il Ciocco, anche al 68° rallye Sanremo avrà a disposizione la Peugeot 208 Rally4 della GF Racing