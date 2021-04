DB Motorsport al primo via stagionale

Altri articoli in Sport

mercoledì, 7 aprile 2021, 19:30

Il giovanissimo pilota lucchese Christopher Lucchesi Jr. reduce dal secondo posto di classe ottenuta al Rally Il Ciocco, anche al 68° rallye Sanremo avrà a disposizione la Peugeot 208 Rally4 della GF Racing

martedì, 6 aprile 2021, 16:00

Domenica 11 aprile il GhiviBorgo, reduce dal brutto passo falso interno subito dalla diretta concorrente Marignanese Cattolica, osserverà un turno di riposo forzato in virtù dei casi di positività al covid-19 riscontrati nella Bagnolese, prossima avversaria dei biancorossi

martedì, 6 aprile 2021, 15:30

Il team lucchese, reduce dal primato "Under 25" conquistato al Rally Il Ciocco dal suo portacolori Thomas Paperini, è pronto a confrontarsi sulle strade del secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Sparco, con la Skoda Fabia R5 Evo "gommata" Pirelli ancora affidata al giovane pistoies

martedì, 6 aprile 2021, 15:27

Il pilota lucchese, quinto assoluto nell'appuntamento tricolore inaugurale del "Ciocco", pronto a saggiare le potenzialità della nuova Skoda Fabia R5 Evo sui chilometri del Rallye Sanremo, in programma nel fine settimana

martedì, 6 aprile 2021, 15:23

Il covid, nel tennis ma come del resto in tutti gli altri sport, ha prima condizionato e poi stoppato, quasi del tutto, questa attività di base e di massa

giovedì, 1 aprile 2021, 17:09

L’uovo di Pasqua riserva una sorpresa amara per il GhiviBorgo, superato di misura dalla Marignanese Cattolica in un confronto importante per la zona play-out