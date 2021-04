Sport



Ghiviborgo, rinviata la trasferta in casa della Bagnolese

martedì, 6 aprile 2021, 16:00

Domenica 11 aprile il GhiviBorgo, reduce dal brutto passo falso interno subito dalla diretta concorrente Marignanese Cattolica, osserverà un turno di riposo forzato in virtù dei casi di positività al covid-19 riscontrati nella Bagnolese, prossima avversaria dei biancorossi. La formazione della provincia di Reggio Emilia, attuale dodicesima forza del torneo e con due punti di vantaggio sui “colchoneros” della Media Valle, ha presentato alla Lnd la documentazione relativa al protocollo predisposto dalla Asl competente per il territorio. Per cause di forza maggiore, considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, dunque è stato decretato il rinvio della gara Bagnolese-Ghivizzano Borgo a Mozzano, valida come 8° giornata di ritorno del girone D di Serie D.

Salgono a due, dopo quello casalingo contro il Mezzolare che deve essere ancora calendarizzato, i recuperi da disputare dei biancorossi, attualmente quindicesimi in una stagione condizionata, come del resto tutto il mondo dello sport ad ogni latitudine, dalla pandemia che stiamo vivendo. Resta ancora l’incognita, inoltre, di quanto formazioni retrocederanno in Eccellenza. Possibile che alla fine la Lega Nazionale Dilettanti possa optare per un dimezzamento, facendo così scendere nel massimo campionato regionale le ultime due anziché quattro compagini che di norma accadrebbe.

A questo punto la squadra di Venturi tornerà in campo mercoledì 14 aprile al “Delle Terme” per l’importante derby in chiave salvezza contro il Seravezza allenato dall’ex Walter Vangioni.