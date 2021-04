Sport



GhiviBorgo si rilancia nella corsa salvezza: i biancorossi sbancano Forlì

domenica, 18 aprile 2021, 17:18

di michele masotti

2-3

Forlì: De Gori, Bedei, Biasiol, Pera, Ferrari (73’Longobardi), Buoncunto, Gkertsos (73’Carlucci), Croci, Gigliotti (77’Gasperoni), Ballardini (46’Tortori) e Sabato A disposizione: Stella, Sedioli, Battaglia, Giacobbi e Pavani Allenatore: Giuseppe Angelini

GhivizzanoBorgo: Abbrandini, Baggiani, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca (82’Muscas), Donatini, Cargiolli, Chianese (90’Gautieri) e Fazzi (79’Poggesi) A disposizione: Pagnini, Pazzaglia, Polacchi, Lakti, Nottoli e Belluomini Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Albano di Venezia (Assistenti De Capua di Nola e Cassano di Saronno)

Marcatori: 12’ e 64’Cargiolli, 27’Felleca su rigore, 72’ e 91’ Pera

Note: Ammoniti Muscas, Biasiol e Messina. Calci d’angolo 8-3

Successo di prestigioso per il GhiviBorgo che dà un calcio alla mini crisi, vedi i due passi falsi interni subiti per mano di Marignanese e Seravezza, espugnando per 3-2 il “Morgagni” di Forlì. La squadra di Venturi, sofferente nel finale per la fiammata d’orgoglio dei locali trascinati dall’immortale Pera, si confermano una delle ammazzagrandi del torneo. Davvero un peccato che capitan Bartolini e compagni non abbiano, ad ora, mantenuto un tale ruolino di marcia anche con le dirette concorrenti nella zona calda delle classifica. I “colchoneros” della Mediavalle, che devono recuperare due match, restano sì al terzultimo posto ma guadagnano due lunghezze sulle dirette concorrenti Sasso Marconi, Bagnolese, Marignanese e Seravezza. Continua, di contro, l’anonimo campionato dei “galletti”, mai entrati nel novero della squadra che avrebbero dovuto giocarsi la promozione in Serie C, categoria dalla quale il Forlì manca dalla stagione 2014-2015.

Attardati dalla zona play-off di quattro lunghezze ma con un match da recuperare, i blasonati romagnoli un classico 4-4-2 con una la coppia offensiva formata dagli esperti Ferrari e Manuel Pera, ex Barga e Lucchese, uno dei migliori cannonieri all time dell’intera Serie D. Sono due, invece, i cambi optati da Venturi che vuole cancellare la mini striscia di due sconfitte di fila. Piccardi e Donatini partono dal primo minuto in luogo di Poggesi e Muscas. Confermato il tandem Felleca-Cargiolli che saranno i grandi protagonisti del pomeriggio romagnolo. Al 14’ gli ospiti, quest’oggi in tenuta nera, sbloccano il punteggio con Cargiolli, abile a scattare sul filo del fuorigioco sul preciso lancio di Messina e superare con un tocco morbido un De Gori proteso in disperata uscita. Gol che colpisce a freddo i padroni di casa che al 27’ regalano un penalty al GhiviBorgo. Davvero ingenuo il fallo di Biasiol sulla pressione di Cargiolli. Dal dischetto si incarica della trasformazione Felleca che fa centro interrompendo il suo lungo digiuno.

Nella ripresa al 64’ gli ospiti calano il tris. Il palo salva De Gori sul colpo di testa ravvicinato di Fazzi ma Cargiolli è lesto nel compiere il più facile dei tap-in. Sullo 0-3 gli ospiti si rilassano, lasciando campo all’orgoglio dei locali che nel finale accorciano le distanze con una doppietta di Pera.

Con il campionato fino al 9 maggio per permettere la disputa dei molti recuperi ora calendarizzati, il GhivizzanoBorgo tornerà in campo mercoledì 28 aprile tra le mura amiche contro il Mezzolara.