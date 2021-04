Sport



GhiviBorgo, successo prezioso nel recupero contro il Mezzolara

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:31

di michele masotti

3-2

GhivizzanoBorgo: Abbrandini, Baggiani, Piccardi, Bartolini, Messina, Gregov, Felleca (84’Nottoli), Donatini (67’Muscas), Cargiolli, Chianese (90’Gautieri) e Fazzi (80’Brunozzi) A disposizione: Pagnini, Pazzaglia, Polacchi, Lakti e Belluomini Allenatore: Simone Venturi

Mezzolara: Seri, Musiani (59’Ferri), Dall’Osso, Roda (78’Albertini), Maini, De Lucca (86’Broglia), Kharmoud, Roselli, Sala, Selleri e Barnabà (67’Davtyan) A disposizione: Wangue, Darraji, Nannini, Mantovani e Simeoni Allenatore: Romulo Togni

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila (Assistenti Luccisano di Taurianova e Morsanuto di Portogruaro)

Marcatori: 3’Cargiolli, 6’ Fazzi, 17’ Sala, 23’Selleri e 57’Piccardi

Note: Calci d’angolo 2-1. Ammonito Felleca e Kharmoud

Nel recupero della terza giornata di ritorno il GhivizzanoBorgo compie un altro passo verso la salvezza superando per 3-2 un buon Mezzolara e chiudendo così la mini striscia di due k.o. consecutivi tra le mura amiche. I playout distano ora tre lunghezze, ma con molta probabilità basterà, in virtù della possibile riduzione da quattro a due retrocessioni in Eccellenza, evitare il penultimo posto per mantenere la categoria. Il +7 sul Sasso Marconi ad otto giornate dalla fine è un buon viatico anche se la squadra di Simone Venturi non può permettersi dei cali di concentrazione.

Senza gli infortunati Nieri e Poggesi, mister Venturi fa fede al detto “squadra che vince, non si cambia” e mantiene l’undici che ha espugnato due settimane orsono il “Morgagni” di Forlì. Confermata in attacco la coppia Cargiolli-Felleca, quest’ultimo autentico mattatore del 3-3 dell’andata con una tripletta. Dal canto loro gli ospiti, una delle formazioni maggiormente colpite del covid-19 visto che devono sempre recuperare tre match, rinunciano al mediano Ferretti varando un 4-2-3-1. Maglia da titolare al centro della difesa per l’ex Lucchese Maini mentre il riferimento offensivo è Sala, supportato da una batteria di fantasisti capitanati dall’esperto Selleri.

Strabordante l’avvio dei locali, quest’oggi vestiti completamente di nero. Al 3’ un lungo e preciso lancio di Messina pesca Cargiolli, abile a scattare sul filo del fuorigioco e a freddare Seri. Prosegue il grande momento di forma della prolifico attaccante ligure, al terzo centro nelle ultime due uscite. Non si fa attendere la replica del team bolognese, pericoloso due giri di lancette più tardi con una giocata di Selleri. Il tempo di far ripartire l’azione che il GhiviBorgo trova la via del raddoppio. Questa volta il centravanti locale veste i panni del rifinitore per premiare l’inserimento vincente di Filippo Fazzi. Secondo gol per il centrocampista arrivato a gennaio dalla Lucchese. Il Mezzolara dimostra di valere di più dei 31 punti riaprendo i conti al 17’ con un colpo di testa dell’opportunista Sala. Come avvenuto ai locali nei primi sei minuti, la squadra emiliana perviene rapidamente al pareggio. Un potente tiro dalla distanza di Selleri supera Abbrandini complice una fortuita deviazione di Gregov. Il match continua ad essere divertente con le rispettive retroguardie che faticano a contenere le folate degli avversari. Al 31’ il destro di prima intenzione di Felleca sfiora il palo alla destra di Seri. L’ultimo sussulto della prima frazione è di marca ospite con il colpo di testa di Barnabà, imbeccato dall’onnipresente Selleri, che non inquadra lo specchio della porta.

In avvio di ripresa un banale pallone perso davanti alla propria area di rigore da Messina per poco non costa caro al GhiviBorgo, graziato dallo sballato interno destro del classe 2003 Roda. Al 57’ Piccardi, riprendendo una respinta della difesa emiliana sugli sviluppi di un corner, estrae dal proprio cilindro che termina la propria corsa all’incrocio. Sarà il gol partita che il GhiviBorgo riuscirà a difendere sino al 95’, resistendo al forcing del coriaceo Mezzolara.

Domenica 2 maggio i “colchoneros” della Mediavalle saranno di nuovo in campo per disputare la trasferta di Bagnolo in Piano contro una Bagnolese si appaiata a quota 28 punti ma che ha due match in meno rispetto a Bartolini e compagni.