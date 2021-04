Sport



Gp Apuane, Guerra a un passo dagli europei

lunedì, 26 aprile 2021, 19:28

Grandi risultati per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, sulle piste e strade italiane al solito da protagonista. Sabato 24 aprile, a Milano, al "Meeting nazionale della Marcia e del Mezzofondo" sulla distanza dei 5000 metri in pista, ottima prestazione per Francesco Guerra, migliorato fino a 14'10''74, tempo di pochi centesimi sopra al minimo per la partecipazione ai campionati europei di categoria in Svezia, e buon test per Omar Bouamer; domenica 25 aprile, a Pietra Ligure, alla "La Rapidissima 10K", buona prova per Roberto Ria; a La Spezia, al meeting in pista sulla distanza dei 1500 metri, ottime prove per Giacomo Verona (tempo di 4'06''), Gioele Alari (tempo di 4'07''), Stefano Bascherini, Dario Anaclerio e Francesco Nardini.