Gs Orecchiella, doppio record italiano per Simona Prunea

domenica, 18 aprile 2021, 17:18

Successo di prestigioso per il GhiviBorgo che dà un calcio alla mini crisi, vedi i due passi falsi interni subiti per mano di Marignanese e Seravezza, espugnando per 3-2 il “Morgagni” di Forlì

sabato, 17 aprile 2021, 15:39

Nuovo importante appuntamento agonistico per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde del presidente Graziano Poli

sabato, 17 aprile 2021, 10:39

Dopo l’intervista con il presidente Dini, abbiamo incontrato il direttore sportivo del Castelnuovo Simone Vanni per fare il punto della situazione, affrontando questioni più tecniche. Inevitabile partire dalla ripresa del campionato di Eccellenza, che vedrà i gialloblu fare da spettatori

mercoledì, 14 aprile 2021, 18:31

Pesante passo falso interno nel derby contro il Seravezza per il GhivizzanoBorgo, sconfitto in rimonta per 1-2 dai neroverdi che ottengono il secondo successo di fila e abbandonano la zona play-out, in una classifica ancora difficile da decifrare in virtù delle molte squadre che devono recuperare almeno un match

mercoledì, 14 aprile 2021, 10:54

L’ufficialità è finalmente arrivata: con la Costa degli Etruschi Epic del prossimo 9 maggio, il circuito Coppa Toscana Mtb vedrà finalmente la luce

mercoledì, 14 aprile 2021, 08:38

Come noto, tra pochi giorni ripartirà il campionato di Eccellenza, ma solo per metà delle società toscane: tra queste, non ci sarà il Castelnuovo che, a suo tempo, ha preferito optare per lo stop