Rally Adriatico amaro per Paolo Andreucci e Francesco Pinelli

sabato, 24 aprile 2021, 10:55

Un inizio di stagione amaro per Paolo Andreucci e Francesco Pinelli al ventottesimo Rally Adriatico, che nella prima prova di stagione hanno dovuto alzare bandiera bianca. Un'uscita di strada subito dopo un dosso nella Colognola 1 ha rovinato la gara del pilota di MRF Tyres.

"Sono rammaricato per la nostra uscita di strada - ha commentato il portacolori della Scuderia M33 Paolo Andreucci-. Mi dispiace per MRF Tyres, per il team H Sport di Silvio Lazzara e per tutti i nostri partner. Purtroppo subito dopo un dosso ho perso la vettura finendo rovinosamente nel terrapieno. Nel corso dello Shakedown avevamo avuto buoni riscontri cronometrici e anche nella prima prova, stando ai nostri riferimenti in prova, stavamo andando molto bene. Peccato perché il nostro campionato inizia con uno stop – ha concluso il pilota Paolo Andreucci- adesso dovremo impegnarci per recuperare il gap dagli avversari."

L'uscita di strada per fortuna non ha avuto nessuna conseguenza per l'equipaggio, che è stato in grado di uscire dalla vettura senza problemi. Adesso è il momento di pensare al prossimo appuntamento ed archiviare quanto prima questo spiacevole episodio.