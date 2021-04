Sport



Serie D, GhiviBorgo sorpreso tra le mura amiche dalla Marignanese

giovedì, 1 aprile 2021, 17:09

di michele masotti

0-1

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Baggiani (83’Poggesi), Piccardi (83’Messina), Donatini (74’Cargiolli), Gautieri, Gregov, Fazzi (78’Brunozzi), Bartolini, Nieri, Chianese e Muscas (65’Felleca) A disposizione: Abbrandini, Pazzaglia, Viti e Tragni Allenatore: Simone Venturi

Marignanese Cattolica: Faccioli, Manuzzi (68’Signori), Nodari, Gaiola, Gioia (46’Rizzitelli), Zanni (81’Palumbo), Camara, Magrini, Garavini, Moricoli e Docente (62’Merlonghi) A disposizione: Mariani, Goh, Pierantozzi, Terenzi e Battilana Allenatore: Matteo Vullo

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli (Assistenti Minesi di Treviglio e Antonicelli di Milano)

Marcatore: 61’Manuzzi

Note: Ammoniti Manuzzi, Faccioli, Camara, Gregov e Gaiola. Calci d’angolo 3-0. Recupero 0’ e 5’.

L’uovo di Pasqua riserva una sorpresa amara per il GhiviBorgo, superato di misura dalla Marignanese Cattolica in un confronto importante per la zona play-out. In attesa di capire se verranno confermate le quattro retrocessioni o se saranno ridotte a due, la tredicesima sconfitta stagionale conferma le difficoltà dei “colchoneros” della Media Valle di fare punti contro le altre formazioni impegnate nella lotta salvezza. Dopo un primo tempo sonnolento, i secondi quarantacinque minuti hanno visto il cambio di passo della squadra di Vullo che, anche grazie ai cambi, ha alzato il livello tecnico rendendo il “favore” al GhiviBorgo, capace di imporsi con il medesimo punteggio all’andata in terra romagnola.

Venturi sposa totalmente l’antico adagio “squadra vince non si cambia” e mantiene l’undici che quattro giorni ha compiuto pesante in quel di Livorno. Messina, Cargiolli e Felleca partono dalla panchina in questo delicato scontro salvezza. Gli ospiti, privi dell’ex Castelnuovo e capitano della nazionale di San Marino Palazzi, si presentano al “Delle Terme con il classico 3-5-2. Vullo fa ricorso al turnover a partire dal reparto offensivo dove ai titolari Rizzitelli e Goh vengono preferiti l’esperto Docente e Gioia. Figurano tra le riserve gli ex Lucchese Merlonghi e Signori.

Il grande caldo frena gli ardori offensivi delle contendenti che si fronteggiano per la prima mezzora sostanzialmente a centrocampo. A interrompere la monotonia ci pensa una bella combinazione sull’asse Chianese-Fazzi con il diagonale di capitan Bartolini deviato in corner da Faccioli. Brividi per la difesa romagnola al 36’ quando una punizione del solito Bartolini viene deviato da un difensore che di un soffio non inganna il numero uno ospite. Per il resto niente altro da segnalare, se non le attente prestazioni delle rispettive retroguardie che hanno concesso le briciole alle punte avversarie.

Nell’intervallo primo cambio tra le fila della Marignanese con Rizzitelli, bomber dei suoi con 7 e figlio di Ruggero (ex attaccante negli anni 90’ di Roma, Torino e Bayern Monaco), che prende il posto di Gioia. Al 57’ altro deliziosa giocata di Chianese, abile a pennellare dalla sinistra un pallone per l’incornata di Nieri su cui fa buona guardia Faccioli. Alla prima vera e propria occasioni i giallorossi passano in vantaggio. Tutto nasce da uno scriteriato tentativo di dribbling di Gautieri, puntualmente sfruttato da Garavini, lesto a mettere al centro un pallone che l’accorrente Manuzzi infila alle spalle di Pagnini. Immediata la mossa di Venturi che inserisce bomber Felleca ma sono ancora gli ospiti ad andare vicini al bersaglio grosso con i subentrati Merlonghi e Signori. Su quest’ultimo decisivo Pagnini in tuffo. Il generoso forcing dei locali, che nel frattempo hanno inserito anche Cargiolli e Brunozzi, non crea alcun tipo di pericolo alla porta difesa da Faccioli.

Domenica 11 aprile alla ripresa del torneo la squadra di Venturi farà visita alla Bagnolese, formazione che sopravanza di due lunghezze proprio la compagine biancorossa.