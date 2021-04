Sport



Simone Vanni: “Ripartenza Eccellenza, Castelnuovo spettatore ma già al lavoro”

sabato, 17 aprile 2021, 10:39

di simone pierotti

Dopo l’intervista con il presidente Dini, abbiamo incontrato il direttore sportivo del Castelnuovo Simone Vanni per fare il punto della situazione, affrontando questioni più tecniche. Inevitabile partire dalla ripresa del campionato di Eccellenza, che vedrà i gialloblu fare da spettatori.

“Ribadiamo – esordisce Vanni – il protocollo gruppo squadra e la regola della quarantena hanno inciso molto sulla decisione, visto che molti ragazzi lavorano. Io ho condiviso la scelta difficile che la nostra società è stata chiamata a prendere e penso che chi come noi ha preso questa decisione lo abbia fatto, di sicuro con sofferenza, e con cognizione di causa e che, quindi, ogni decisione in un contesto del genere debba essere rispettata al di là dell’aspetto prettamente calcistico. Detto questo penso che meriti uguale rispetto anche chi ha deciso di proseguire”.

Ti senti di fare pronostici su questo finale di stagione? “Parlando del nostro girone, molte squadre si presentano con organici profondamente rinnovati, mentre altre hanno mantenuto pressoché intatti gli organici e si sono ulteriormente rinforzati, viste le variabili in gioco e le poche partite da disputare, penso sarà un torneo aperto a tutti e non mi sento di fare pronostici, ed auguro a tutte le società partecipanti un buon campionato”.

Come state passando questo periodo di inattività? “Questo periodo in realtà è servito molto e mi sto dedicando molto a vedere le numerose dirette streaming dei vari campionati di Serie D, giovanili nazionali e, da domenica, di Eccellenza, avendo più tempo ed alla programmazione in vista della prossima stagione, si spera, “regolare”. Sebbene questo stop abbia rallentato la nostra crescita sul campo dopo il brillante avvio della prima squadra, autore di un’ottima partenza in campionato e del passaggio del turno in Coppa Italia, della Juniores regionale e degli Allievi regionali, che hanno primeggiato nel Settembre Lucchese e nell’avvio di campionato, il progetto della società da me condiviso da quando ricopro questo incarico non è fermo, anzi”.

Il progetto di crescita non ha subito alcuna interruzione per quanto riguarda gli allenatori e i dirigenti, per esempio. “In questo periodo di lontananza abbiamo avuto modo di condividere insieme ai nostri tecnici dei percorsi formativi che sicuramente ci porteranno più slancio nel momento in cui torneremo in campo grazie anche alla preziosa collaborazione di Empoli Academy. Personalmente sto portando a termine, assieme al responsabile della scuola calcio Alvaro Pieroni, il corso organizzato dalla F.I.G.C. “Level E” e colgo l’occasione per complimentarmi con due nostri tecnici, Flavio Bechelli Flavio e Matteo Pieroni, che stanno portando a termine il corso indetto dal Settore Tecnico Uefa C”.

Un “pezzo” di Castelnuovo sarà in campo domani, come ci dice Simone Vanni: “Rivolgo un grosso “in bocca al lupo” al nostro bomber Sebastiano Galloni approdato al Codorno nel campionato di Eccellenza dell’Emila Romagna”.

Parliamo della prossima stagione, che scadenze ti dai? “Ad oggi tutto ciò che facciamo è legato alla situazione pandemica che tutti ci auguriamo stia per volgere alle sue fasi finali. Attualmente la Federazione non ha ancora stabilito un format esplicativo sui criteri di partecipazione alle varie categorie giovanili in base all’età, la cosa certa è che noi avremo ancora la nostra prima squadra in Eccellenza, Juniores e Allievi nei regionali e saremo presenti in tutte le restanti categorie provinciali. Il mio obiettivo sarà proseguire con i gruppi formati nella scorsa stagione, gruppi molto validi e coesi, cercando come è giusto che sia per una piazza come Castelnuovo, di rinforzare le nostre squadre e continuare a crescere”.

Infine, ancora una bella notizia per i tanti ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio gialloblu. “Nell’occasione vi comunico che la prossima settimana, come anticipato dal nostro presidente Dini, riapriremo i nostri impianti in quanto abbiamo programmato la ripartenza dell’attività delle varie categorie giovanili, nel rispetto del protocollo vigente, quindi con allenamenti individuali, distanziamento, senza utilizzo di spogliatoio e “partitella”, sperando di essere aiutati sia dalla situazione climatica che dal progressivo miglioramento della situazione generale. Questa scelta è stata condivisa con i genitori dei nostri ragazzi, che abbiamo “sottoposto” ad un referendum. Non vedo l’ora di rivedere tutti i nostri ragazzi al campo”.