Stefano Politi (G.S. Orecchiella) infinito: suo anche il titolo regionale dei 10.000 metri in pista

giovedì, 22 aprile 2021, 11:36

L’ennesima conferma della classe cristallina ed infinita di Stefano Politi, l’atleta over 50 del G.S. Orecchiella Garfagnana, arriva dalla pista di Santa Maria a Monte, dove domenica scorsa si sono svolti i campionati regionali assoluti dei 10.000 metri.

Politi ha trionfato nella categoria SM50, vincendo la maglia di campione regionale di categoria, con l’eccellente riscontro cronometrico di 33:38. Grande prestazione anche per il giovane Girma Castelli, che chiude i 25 giri di pista in 33:03 e si classifica al quarto posto tra le Promesse. Nelle altre categorie molto bene anche Adriano Matteoni, 4° nella cat. SM60 in 41:52; Andrea Vassalle 8° negli SM35 in 36:03, Simone Pierotti 7° tra gli SM45 in 37:06. In campo femminile Francesca Setti conclude al 5° posto assoluto in 37:31, Beatrice Macelloni è 6° tra le Promesse in 42:52, Carla Neri è 5° tra le SF50 in 45:18.