Sport



GhiviBorgo, un pareggio interno per avvicinarsi alla salvezza

domenica, 23 maggio 2021, 20:41

di michele masotti

1-1

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Poggesi, Piccardi, Donatini (87’Lakti), Messina, Gregov (81’Gautieri), Belluomini (63’Nieri), Muscas, Cargiolli, Chianese e Fazzi (87’Nottoli) A disposizione: Abbrandini, Pazzaglia, Viti, Polacchi e Del Re Allenatore: Simone Venturi

Sammaurese: Maniglio, Gurini, Nicoli, Veti, Chiwisa, Gregorio (81’Cianci), Lombardi4 (6’Della Vedova), Pasquini, Manuzzi (81’Rrasa), Bonandi (30’Sabba) e Guatieri A disposizione: Ramenghi, Palmese, Mantovani, Camara e Patrignani Allenatore: Stefano Protti

Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta (Assistenti Cantatore e Massari di Molfetta)

Marcatore: 14’Muscas e 75’ Pasquini



Note: Calci d’angolo 5-1. Ammoniti Muscas e Piccardi



GhiviBorgo e Sammaurese bissano l’1-1 dell’andata, questa volta però sono stati i locali a passare in vantaggio, e compiono un nuovo passo verso la permanenza in Serie D. A quattro giornate dal termine di questo estenuante torneo, ricco di imprevisti, capitan Bartolini e compagni devono difendere i sei punti di vantaggio sul tandem Marignanese-Sasso Marconi, attuali penultime forze delle classe.



In quella che potrebbe essere stata la tappa decisiva sul cammino della salvezza, Venturi ha dovuto rinunciare agli squalificati Bartolini, Felleca e Baggiani, rispettivamente rimpiazzati da Donatini, Belluomini e Poggesi. Torna a difendere la porta locale dopo alcune partite Pagnini. La Sammaurese, entità quasi salva che peraltro ha due partite in meno, affida le sua verve offensiva a bomber Manuzzi. Panchina per l’ex di turno Cianci.



Al 5’ Pagnini vola a deviare in corner dal destro scoccato da Bonandi. Tre minuti più tardi si mette in evidenzia Maniglio sull’improvvisa conclusione di Cargiolli. Il giovane portiere romagnolo nulla può al 14’ quando Muscas, dopo aver slalomeggiato sulla trequarti, avanza fino al limite dell’area per poi scagliare un gran destro all’incrocio. Orange in vantaggio e salvezza sempre più vicina per la formazione allenata da Simone Venturi. Gli ospiti rischiano di capitolare nuovamente al 35’ quando Cargiolli non sfrutta a dovere un’incertezza in fase di disimpegno dell’estremo difensore avversario. I “colchoneros” della Mediavalle mantengono costante il pallino del gioco avendo, tuttavia, il torto di non mettere a segno il punto del raddoppio. La fotografia della prima frazione della Sammaurese viene raffigurata dall’infortunio di capitan Bonandi, rilevato da Sabba.



Proprio dal piede del numero diciannove parte, quando il cronometro segna il 75’, il pallone del pareggio. La punizione di Saba viene deviata dalla barriera locale, spiazzando Pagnini e permettendo all’indisturbato Pasquini di mettere in rete. Al di questo e della consueta girandola dei cambi, nella ripresa succede veramente poco. Alla fine il pareggio, in virtù delle contemporanee sconfitte di Marignanese e Sasso Marconi, accontenta tutte le compagini.



Nel prossimo turno per il GhivizzanoBorgo ci sarà la difficile trasferta di Fiorenzuola, in casa della potenziale capolista, gli emiliani sono a -5 dall’Aglianese ma con due gare in meno, di questo girone