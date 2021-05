Sport



Gp Apuane: Alari vola verso Grosseto, Antibo oro a Palermo

lunedì, 10 maggio 2021, 11:40

Prove di grande rilievo arrivate dal mondo del Trail al tartan della pista per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde; a Livorno, prestazione magistrale sui 3000 siepi in pista per Gioele Alari, dove con l'ottimo crono di 9'38'' ha ottenuto oltre al proprio nuovo PB anche il pass per i Campionati Italiani di categoria previsti nel mese di Giugno a Grosseto e, nello stesso meeting, ottime prove per Giacomo Verona nei 1500 metri in pista con 4'04'', Stefano Bascherini con PB in 4'18'', Dario Anaclerio in 4'31'' in preparazione per i 10000 tricolori di Paratico e Giampaolo Filauro per la categoria MM 50 in 5'17''; da Fossano, e' arrivato il PB per il giovane talento biancoverde Lorenzo Brunier sui 5000 metri in pista con il tempo di 15'06''; a Casciana Terme, al "Trail degli antichi lavatoi", sulla distanza di 20 km ottime prove per Roberto Ria (4 assoluto), Enrico Manfredini (5 assoluto) e Daniele Sandroni (16 assoluto), mentre nella 30 km belle prove per Andrea Marsili (5 assoluto), Giorgio Davini (9 assoluto), Simone Carlini (39 assoluto) e Giulia Bordina (15 assoluta); a Palermo, nel meeting in pista sui 5000 metri, vittoria e PB per Ivan Antibo in 14'58'' con argento per Alessandro Brancato in 14'59'' e, nella stessa riunione, buon rientro nei 1500 metri per Vincenzo Agnello in 4'03''; a Arezzo, sui 5000 metri in pista, Matteo Coturri ha chiuso la propria prova in 16'25''.