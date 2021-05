Sport



Gp Apuane, Guerra vola a Tallinn da Zogno

giovedì, 27 maggio 2021, 15:53

Il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è stato assoluto protagonista mercoledì 26 maggio al "Silver Meeting" di Zogno, con prestazioni fenomenali sulla distanza dei 5000 metri in pista: Francesco Guerra ha concluso infatti la prova lombarda con il bronzo assoluto e Omar Bouamer ha terminato con la quinta piazza assoluta. Non sono tanto le posizioni conquistate dai due ragazzi, gia' molto importanti in un meeting di tale spessore, ma i loro riscontri cronometrici: i due atleti biancoverdi hanno concluso la prova in prossimita' dei quattordici minuti netti, precisamente 14'03''84 per Guerra e 14'04''93 per Bouamer, vicini a quella barriera che li lancia senza dubbio nell'elite dell'atletica italiana. Per Guerra, oltre alla soddisfazione immensa per questo primo obiettivo, e' arrivato anche il raggiungimento del minimo tempo per i Campionati Europei Under 23 su pista a Tallinn del mese di Luglio, tornando quindi a vestire la maglia azzurra dopo il 2019 che lo ha visto a Lisbona cimentarsi nella prova continentale di corsa campestre: un 2020 per il talento romano iniziato in modo superlativo con i Campionati Italiani Indoor su pista dove è stato argento nella prova dei 3000 metri Under 23 e quarto sui 1500 metri Under 23 e 3000 metri assoluti. Ottimo anche Omar Bouamer, il due volte campione regionale assoluto di corsa campestre 2020 e 2021, che ha migliorato di ben venti secondi il precedente primato personale sui 5000 metri, e Lorenzo Brunier, giovane molto interessante tesserato per la societa' del presidente Graziano Poli da questo anno, che ha abbattuto per la prima volta in carriera il muro dei quindici minuti, terminando la propria prova con l'ottimo tempo di 14'58''44.