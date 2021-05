Sport



Gp Apuane, Verona di bronzo a La Spezia

lunedì, 3 maggio 2021, 12:45

Un grande Giacomo Verona ha centrato il personale sui 3000 metri in pista al meeting di La Spezia: domenica 2 maggio il portacolori apuano si e' migliorato fino all'ottimo tempo di 8'40''63, crono che ha permesso a Verona di ottenere il bronzo assoluto; nello stesso meeting, ottime prestazioni per Gioele Alari, Matteo Coturri che si conferma sui propri tempi, Stefano Bascherini, Dario Anaclerio, Mirko Tarantola ed Enzo Russo; a Vigevano, al "Trofeo Scarpa d'oro", ottima prova per Lorena Meroni sulla distanza dei 10 km su strada; a Bologna, al "Trail dell'Abbazia", buone prestazioni per Alberto Cappello (5 di categoria) e Roberto Ria (11 di categoria).