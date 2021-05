Sport



GP Parco Alpi Apuane in grande spolvero all’Isola d’Elba

mercoledì, 26 maggio 2021, 16:01

di michele masotti

Ennesimo fine settimana ricco di soddisfazioni per il Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde. Il sodalizio del presidente Graziano Poli è stato protagonista del 30° “Giro a tappe dell’Isola d’Elba”, la più storica delle competizioni a tappe ed articolata su cinque gare per una distanza complessiva di 50 km. Le tappe con sede a Portoferraio, Porto Azzurro, Lacona, Rio Marina e Capolivieri hanno visto stazionare nelle prime posizioni i due portacolori biancoverdi, Checcacci e Ria.

Nono posto assoluto per l’highlander livornese Lorenzo Checcacci grazie al crono di 3 h 16’’, un tempo che gli vale pure il trionfo nella categoria MM50. Graduatoria nella quale il tesserato del team garfagnino è sempre stato in vetta sin dalla prima tappa. È riuscito a fare ancora meglio Roberto Ria, settimo assoluto e medaglia d’argento nella categoria MM45. Un buon risultato che sarebbe potuto essere migliore se una brutta caduta nel corso della terza tappa non avesse condizionato il proseguo della competizione dello stesso Ria.