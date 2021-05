Sport



Gruppo Marciatori Barga presenti al 'Trail del Monte Penna'

martedì, 18 maggio 2021, 11:08

Finalmente si torna a correre, anche se il tempo non è dei migliori. A Molina di Quosa (Pi), domenica 16 maggio, si è disputato il Trail del Monte Penna. Due i percorsi allestiti, uno da km. 20 e l'altro da km. 33. Il Gruppo Marciatori Barga era presente con tre dei suoi rappresentanti che hanno disputato il trail corto. Tutti alle prese con il rientro alle gare dopo l'anno passato come tutti sappiamo. Stefania Giovannetti si classifica al 4° posto di categoria con il tempo 2.16.51, Edoardo Suffredini si piazza la 18° posto di categoria impiegando il tempo di 2.27.20, Lucia Chiappa coglie un 9° posto di categoria al termine della sua sgambata.



"Per noi amatori è sempre abbastanza dura dover ricominciare dopo tanto tempo quasi fermi, ma la volonta di fare meglio in seguito non manca" il commento.