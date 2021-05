Gs Orecchiella, Stella Pastine di nuovo in... volo

Altri articoli in Sport

giovedì, 20 maggio 2021, 15:18

Le voci ricorrenti circolavano ormai da diversi giorni ma soltanto il comunicato emesso dalla Lnd in mattinata ne ha sancito il timbro dell’ufficialità

giovedì, 20 maggio 2021, 13:39

Il 18 settembre sarà tempo di Campionati Italiani Team Relay per comitati regionali al 'Ciocco'. Ciocco Sport Lab in cabina di regia nell'organizzazione dell'evento e nella preparazione dei percorsi

giovedì, 20 maggio 2021, 10:22

Domenica 23 maggio il GS Orecchiella Garfagnana sarà impegnato con ben due rappresentative, maschile e femminile, nel Campionato Italiano individuale e di società di Corsa su Strada Km 10 Master (riservato cioè agli over 35 anni)

martedì, 18 maggio 2021, 16:07

Il 4 luglio 'test event' in previsione mondiale per 'Il Ciocco' con 'Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio'. Tre percorsi con 25,6 km per la versione 'Junior', 40 km per la 'Granfondo' e 61,6 km per la 'Marathon'

martedì, 18 maggio 2021, 11:08

Finalmente si torna a correre, anche se il tempo non è dei migliori. A Molina di Quosa (Pi), domenica 16 maggio, si è disputato il Trail del Monte Penna

lunedì, 17 maggio 2021, 14:08

Domenica 16 maggio il comune di Barga ha ospitato il grande evento nazionale di mountainbike, specialità olimpica del cross country, valido per il 3^ trofeo Città di Barga Bike Academy