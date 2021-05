Sport



Il Parco nella 'top 5' italiana di corsa su strada

lunedì, 24 maggio 2021, 13:29

Il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde non smette di stupire a livello nazionale: anche su strada per la categoria Master sono arrivate prestazioni di rilievo che hanno portato al quinto piazzamento totale nella classifica del campionato italiano.



A Paratico infatti, domenica 23 maggio, al Campionato Italiano di corsa su strada, la societa' del presidente Graziano Poli ha potuto schierare 13 atleti totali e questo, con il regolamento che prevede un totale di punti minimo per ogni rappresentante dove quindi le societa' con un piu' folto numero di partecipanti possono risultare avvantaggiate, rende ancora piu' grazia al livello delle prestazioni ottenute: Joesh Koech Kipruto, Juri Mazzei, Dario Anaclerio, Marco Rossi, Daniele Caltagirone, Daniele Oliva, Zivago Anchesi, Gianfranco De Sanctis, Mauro Matteucci, Giulio Buchignani, Siliano Antonini, Luciano Bianchi, Rocco Cupolo, Vincenzo Chisari, Fabio Belletti, Enzo Russo, Giovanni Marra, Antonella Ingenito e Federica Pardini sono stati gli interpreti di questa ottima giornata di atletica. L'altra perla di questo fine settimana e' arrivata dalla pista di Campi Bisenzio: Gioele Alari ha conquistato il titolo regionale assoluto sui 3000 metri siepi con l'ottimo tempo di 9'36''38, tempo che gli vale come record personale e che dimostra un crescendo di forma sempre maggiore.



Sempre per la pista, a Donnas in Valle d'Aosta, ottime prestazioni sui 1500 metri per Omar Bouamer e Lorenzo Brunier, rispettivamente primo assoluto con il tempo di 4'03'' e quarto assoluto con 4'12''. A Trieste, alla "Corri Trieste", ottimo rientro di Vincenzo Agnello, al personale sui 10 km su strada con il tempo di 30'01'', crono che gli e' valsa la quarta posizione assoluta; a Massa e Cozzile, alla "Maratonina del Ghibellino", oro di categoria per Nicola Matteucci e argento di categoria per Gianfranco Ciccone e ottime prove per Simone Donati, Massimo Igliori, Arturo Sargenti, Francesco Frediani e Mirko Toma.