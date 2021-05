Sport



Il Pieve Fosciana guarda al futuro: Paolo Maggi nominato responsabile del settore giovanile

giovedì, 6 maggio 2021, 13:31

di michele masotti

Fermo ai box dal marzo 2020, la stagione 2020-2021 per le squadre dalle Promozione alla Terza Categoria è durata poco meno di un mese a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covdi-19, i club del calcio dilettantistico regionale cercano di rimettersi in moto in attesa di un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica che garantirebbe di ipotizzare una data di inizio della prossima, quella della ripartenza di tutto il movimento. Riconfermata in blocco la rosa della prima squadra e mister Francesco Fiori, il Pieve Fosciana ha allargato i proprio orizzonti per allestire, nel giro di qualche anno, il proprio vivaio. Si inserisce in tale contesto la nomina di Paolo Maggi, conosciuto allenatore garfagnino e fortemente dai dirigenti pievarini, con in testa il direttore sportivo Michele Giuntini, come responsabile del settore giovanile del club biancorosso.

Il primo passo sarà l’allestimento, oltre alla squadra Juniores che verrà allenata dal riconfermato Francesco Notini, di una scuola calcio partendo dalla categoria “Primi Calci”. Una sfida stimolante per un progetto che mira, nel lungo termine, alla composizione di un vero e proprio settore giovanile, in una zona dove la voce grossa la fanno Castelnuovo e Valle del Serchio Calcio. Due volte campione Uisp da tecnico con il Capriola Poggio e allenatore degli Allievi B del Valle di Ottavo nella stagione 2016-2017 (in quella squadra c’era Diego Bartolomei, terzino destro della Lucchese), in questa nuova avventura professionale Paolo Maggi si avvarrà della collaborazione di Federico Cecchi, ex allenatore della locale Juniores e del settore giovanile del Castelnuovo.

“Quando il ds Giuntini mi ha chiamato illustrandomi il progetto della società relativamente al settore giovanile, ho subito accettato poiché è una sfida intrigante.” – è il commento dello stesso Maggi- “Sarà un lungo percorso che dovrà essere compiuto attraverso una politica dei piccoli passi. L’entusiasmo che ho riscontrato nei dirigenti, tutte persone legate visceralmente a questi colori, è stata un’ulteriore molla. Il primo mattone sarà l’allestimento dei “Piccoli Calci”, fascia d’età compresa tra i nati nel 2014 e nel 2015; nelle prossime settimane verranno ufficializzati i nomi dei due istruttori. Come infrastrutture utilizzeremo il sintetico adiacente al “Guido Angelini” mentre nei mesi invernali i nostri piccoli tesserati si alleneranno nella palestra di Pieve Fosciana o in quella della vicina Castiglione. Si tratta di un progetto a lungo termine con l’obiettivo di completare, nel giro di qualche anno, tutti i tasselli delle altre categorie.”