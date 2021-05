Mondiale master Mtb al Ciocco

Altri articoli in Sport

giovedì, 13 maggio 2021, 15:23

Un secondo posto che è valso alla squadra di Paolo Gradi l'accesso ai play off contro la terza classificata del mini girone A1, che è risultata la Igor Volley Trecate Novara

martedì, 11 maggio 2021, 15:07

Il pilota lucchese al centro di una performance valsa la "top ten" ma non la piena soddisfazione: "Convinto della vettura, della guida ma non dei riscontri cronometrici", il commento rilasciato a fine gara

lunedì, 10 maggio 2021, 16:17

Un'edizione da ricordare, per i colori di HP Sport RRT la numero 105 della Targa Florio, sul gradino più alto delle vetture Rally4. Migliorarsi, quando si è impegnati in una competizione è il punto di partenza di ogni atleta che accetta la sfida con il cronometro, quale sia essa la...

lunedì, 10 maggio 2021, 11:40

Prove di grande rilievo arrivate dal mondo del Trail al tartan della pista per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde

lunedì, 10 maggio 2021, 08:44

La località grossetana ha ospitato la gara nazionale di mountain bike, specialità cross country, valida per i circuiti del Gran Prix Centro Italia Giovanile e del Campionato Italiano Giovanile di società

domenica, 9 maggio 2021, 19:23

Sotto di due reti contro il fanalino di coda Corticella, con un piede e mezzo in Eccellenza sebbene l’aritmetica non condanni ancora definitivamente il team bolognese, il GhiviBorgo riesce a strappare un punto, non proprio quello che volevano i ragazzi di Venturi alla vigilia, per effetto del guizzo del subentrato...