Sport



Nieri salva il GhiviBorgo da una clamorosa sconfitta interna

domenica, 9 maggio 2021, 19:23

di michele masotti

2-2

GhivizzanoBorgo: Abbrandini, Poggesi (85’Baggiani), Piccardi, Donatini (60’Nottoli), Messina, Muscas, Felleca (65’Nieri), Bartolini (91’Pazzaglia), Cargiolli, Chianese e Fazzi (44’Gautieri) A disposizione: Pagnini, Viti, Del Re, Belluomini Allenatore: Simone Venturi

Corticella: Costantino, Salvaterra (85’Nanetti), Marchesi, Fort, Guidi, Zaffagnini, Monnolo (75’Grazhdani), Grazia (68’Busi), Girotti, Cortesi (62’Cipriano)(91’Bouabre) e Giannini A disposizione: Garoia, Cosner, Sabbioni e Parlanti Allenatore: Eugenio Benuzzi

Arbitro: Daniele Aronne di Roma 1 (Assistenti Cozza e Fadda di Carbonia)

Marcatori: 14’Cortesi, 32’Girotti, 35’Messina e 80’ Nieri

Note: Ammoniti Baggiani, Fazzi, Piccardi, Chianese, Guidi, Marchesi e Zaffagnini

Sotto di due reti contro il fanalino di coda Corticella, con un piede e mezzo in Eccellenza sebbene l’aritmetica non condanni ancora definitivamente il team bolognese, il GhiviBorgo riesce a strappare un punto, non proprio quello che volevano i ragazzi di Venturi alla vigilia, per effetto del guizzo del subentrato Nieri. Il quinto pareggio stagionale lascia i “colchoneros” della Media Valle al quartultimo posto, mantenendo anche il prezioso +4 nei confronti del Sasso Marconi, l’altra formazione che ad oggi scenderebbe direttamente nella serie inferiore. La salvezza diretta dista, invece, tre lunghezze ma va detto che la Correggese, attuale dodicesima della classe, deve recuperare ben cinque partite. Anche in questa circostanza capitan Bartolini e compagni, apparsi sorpresi dal ritmo e dalla vivacità impressa dai biancoazzurri, hanno dimostrato di soffrire maledettamente gli scontri diretti.

Lo squalificato Gregov viene rimpiazzato al centro della difesa dall’adattato Muscas mentre in attacco spazio alla prolifica coppia gol Felleca-Cargiolli. Tra le fila degli ospiti parte dalla panchina l’ex Grazhdani, assoluta meteora nei pochi mesi trascorsi in maglia biancorossa. Da incubo l’avvio di partita del GhiviBorgo, già sotto al 14’ quando una splendida punizione di Cortesi si infila all’incrocio dei pali. Al minuto numero trentadue il Corticella raddoppia con il centrocampista Girotti, abile a concretizzare nel migliore dei modi l’assist di Grazia. Ad un passo dal baratro, una sconfitta avrebbe avuto delle ripercussioni gravissime nell’economia di questo rush finale, il GhiviBorgo ha la forza di dimezzare il passivo al 35’ con un colpo di testa, sugli sviluppi, dello stopper Messina. Prima dell’intervallo è il palo sulla conclusione di Giannini a salvare Abbrandini da quella che sarebbe stata la terza capitolazione di giornata.

Nel secondo tempo il GhiviBorgo attacca con una certa frequenza senza però creare grossi grattacapi alla difesa emiliana. Venturi si gioca il tutto per tutto inserendo Nottoli e Nieri. Sarà proprio il classe 2001 a dieci minuti dal termine a rimettere in parità il punteggio. Corre l’80’ quando l’attaccante locale, arrivato a gennaio in prestito dall’Aglianese, risolve una mischia con un preciso colpo di testa.

Domenica prossima il GhiviBorgo sarà di scena sul campo dell’Aglianese, capolista di questo girone D con tre lunghezze di vantaggio e una partita in più nei confronti della più diretta inseguitrice Fiorenzuola. Servirà la partita perfetta a Bartolini e compagni per tornare dalla trasferta pistoiese con un risultato positivo.