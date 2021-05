Sport



Nuovo protocollo Figc: la montagna ha partorito… il topolino!

sabato, 8 maggio 2021, 17:03

di simone pierotti

L’ultimo decreto governativo di Draghi sulla ripartenza di diverse attività aveva ed ha aperto spiragli anche per gli sport di contatto dei dilettanti e dei giovani: non più allenamenti individuali ma via libera, dal 26 aprile scorso, al contatto fisico ed alle partite. Grande il sollievo per tutto il movimento con molte società che, ottimisticamente, si sono rimesse al lavoro per allestire, in tutta fretta, la consueta e tradizionale attività di fine stagione legata a tornei giovanili e relativa somministrazione di bevande ed alimentari.

Un ottimismo che si è rivelato effimero e si è sciolto come neve marzolina alla pubblicazione del nuovo protocollo sulla ripresa dell’attività sportiva della Figc. La solita ed inimitabile macchina burocratica nazionale ha partorito un elegante manuale di 29 pagine, ben dettagliato, come è giusto che sia in una fase in cui la sicurezza e la salute vengono prima di tutto.

29 pagine di protocollo che, per comodità delle società sportive, riassumeremo in tre concetti base: 1) Attività sportiva limitata agli spazi all’aperto, evitando l’utilizzo degli spogliatoi e quindi delle docce 2) Divieto di ingresso del pubblico (consentito dal 1° giugno solo per eventi riconosciuti di interesse nazionale) 3) Nell’organizzazione di tornei o amichevoli, evitare assolutamente le formule cosiddette con “concentramento” di squadre.

In poche parole, la Figc ha dato il via libera ad organizzare tornei ma ha tolto tre dei quattro punti cardine, ovvero pubblico, spogliatoio e tante squadre. Solo una cosa resta consentita: usare il pallone! E vi pare cosa di poco conto?

Battute a parte, grande la delusione degli ambienti calcistici, abituati a far fronte a questa politica da Gattopardo, in cui si cambia tutto per non cambiare nulla. Società che, nonostante una stagione di inattività e priva di entrate, hanno comunque anticipato i soldi dei tesseramenti dei calciatori e, in parte, anche delle iscrizioni.

Adesso, spente definitivamente (almeno per questa stagione) le luci degli spogliatoi e i forni della pizza e le friggitrici, il calcio attende di conoscere come ripartire, sul serio.