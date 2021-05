Sport



Parco in rosa è sempre vittoria

lunedì, 17 maggio 2021, 13:56

Si chiude un altro fine settimana di vittorie per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dove sulla strada e nel trail sono arrivate ottime prestazioni da parte di tutti gli atleti impegnati. Al femminile sono state ottime le prove per Erica Togneri (oro assoluto) e Barbara Casaioli (oro di categoria), impegnate rispettivamente al "Trail del monte Penna" e alla "Mugello di corsa": un settore quello femminile che da questo anno il presidente Graziano Poli ha proposto tra le fila biancoverdi, con un gia' ottimo avvio durante la stagione di corsa campestre. A Siena, al "Trail del Chianti", ottime prove per Massimiliano Orsucci (9 assoluto sui 42 km), Daniele Sandroni (11 assoluto sui 15 km), Marco Mattei (33 assoluto sui 20 km) e Giulia Bordina (39 assoluta sui 42 km); a Pappiana, al "Trail del monte Penna", dove Erica Togneri ha vinto la prova femminile, ottimo argento assoluto per Enrico Manfredini, bell'argento di categoria per Alberto Cappello e ottime prestazioni per Mimmo Marino (8 assoluto), Riccardo Picchi (15 assoluto), Giulia Bordina (17 assoluta) e Luca Linari (108 assoluto); a Tarsogno, al "Trail dello Spirito Tarsogno", bella prova per Marco De Nevi (7 assoluto); al Mugello, alla "Mugello di corsa", oltre alla vittoria di categoria per Barbara Casaioli, ottimo argento di categoria per Rocco Cupolo e belle prove per Gianfranco Ciccone, Marco Sagramoni, Federico Gonfiantini e Carmine Tommaselli; a Milano, nella 10 km affiancata alla maratona, bella prova per Mirco Tarantola (28 assoluto).