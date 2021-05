Sport



Prosegue la striscia di buoni risultati per il Gs Orecchiella

lunedì, 3 maggio 2021, 10:36

Ottimi risultati per il GS Orecchiella Garfagnana nel Meeting di atletica leggera disputato il 2 maggio al “Montagna” di La Spezia.



G.S. Orecchiella Garfagnana presente nei 3000 metri su pista, con Ilian Angeli, Girma Castelli e Francesca Setti.



Eccellente risultato per lo Juniores Ilian Angeli, che ferma il cronometro a 8:54.66; Ilian ha condotto una gara in solitaria nella propria batteria e ha caparbiamente centrato l'obiettivo del tempo "minimo" per la partecipazione ai prossimi campionati Italiani su pista 2021.



Ottimo anche Girma Castelli, 9:20.68 il suo tempo, impegnato in un test veloce in vista delle prossime gare di Campionato Italiano.



Al femminile bravissima Francesca Setti, quarta assoluta al traguardo con il tempo di 10:46.32.



Nell’abito nel progetto “Ragazzi in gamba” – continua la valorizzazione dei giovani atleti del GS Orecchiella Garfagnana: Orsi Augusto, passato alla categoria cadetti, sigla il “personale” sui 1000 metri; la stagione 2021, iniziata per Orsi con ottimi risultati nella corsa campestre (9° e 10° assoluto a livello regionale nelle due prove di specialità , disputate ad Arezzo e Campi Bisenzio), prosegue con altrettanto positivi riscontri nelle gare su pista.



A Campi Bisenzio, al Trofeo della Liberazione riservato alla categoria Cadette e Cadetti, Orsi conquista il personale sui 1000 metri, fermando il cronometro a 3:01.1, classificandosi 8° assoluto, 2° dell’anno 2007 (i nati nel 2006 e 2007 gareggiano nella categoria unica “Cadetti”).



In Friuli Venezia Giulia, a Tramonti di Sotto (PN) nella gara nazionale di corsa in montagna valida come Campionato Regionale F.V.G. di Corsa in Montagna e Test Event Campionati Europei CiM, dopo il debutto in bianco-celeste nel campionato Toscano di corsa campestre ad Arezzo, su tracciato di 9km e 450 D+ , Silvia Sangalli conquista il 6° posto assoluto femminile, al maschile Valentino Vanzin è 38°.



Silvia Sangalli protagonista anche nelle Due Rocche Trail, con un sesto posto assoluto nella storica ed impegnativa e gara di Trail Running sulla distanza di 21 km, che si è svolta il 25 aprile a Cornuda (TV); buona prestazione anche per Valentino Vanzin 41° al traguardo.