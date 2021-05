Sport



Riccardo Mugnaini confermato alla guida del Pontecosi

venerdì, 7 maggio 2021, 19:23

di lorenzo fiori

Il periodo che stiamo attraversando è inevitabilmente caratterizzato da molta incertezza in tutti settori e, quindi, anche nel mondo del calcio dilettantistico.

Nonostante questo le società, con la consueta passione, stanno iniziando ad attivarsi per organizzare la prossima stagione sportiva, dove ancora non ci sono novità riguardo ad un'eventuale data per la ripartenza.

Una delle prime squadre ad annunciare le proprie mosse è, appunto, il Pontecosi che, con grande soddisfazione, ha confermato il mister Riccardo Mugnaini sulla panchina gialloblù (dopo gli ottimi risultati ottenuti negli scorsi campionati).

Il gruppo dirigenziale, come tutta la realtà, è molto entusiasta e spera presto di ripartire, quando ovviamente la pandemia lo permetterà.