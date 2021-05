Rudy Michelini al "via" della 105^ Targa Florio

Altri articoli in Sport

lunedì, 3 maggio 2021, 12:45

Un grande Giacomo Verona ha centrato il personale sui 3000 metri in pista al meeting di La Spezia: domenica 2 maggio il portacolori apuano si e' migliorato fino all'ottimo tempo di 8'40''63, crono che ha permesso a Verona di ottenere il bronzo assolut

lunedì, 3 maggio 2021, 10:36

Ottimi risultati per il GS Orecchiella Garfagnana nel Meeting di atletica leggera disputato il 2 maggio al “Montagna” di La Spezia. G.S. Orecchiella Garfagnana presente nei 3000 metri su pista, con Ilian Angeli, Girma Castelli e Francesca Setti

domenica, 2 maggio 2021, 17:39

Buon pareggio del GhivizzanoBorgo sul terreno di gioco della Bagnolese, entità a pari punti con i biancorossi ma con due partite ancora da recuperare. Terzo risultato utile per la formazione di Simone Venturi, che compie così un altro passo in avanti in ottica salvezza tenendo presente il possibile dimezzamento delle...

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:31

Nel recupero della terza giornata di ritorno il GhivizzanoBorgo compie un altro passo verso la salvezza superando per 3-2 un buon Mezzolara e chiudendo così la mini striscia di due k.o. consecutivi tra le mura amiche

lunedì, 26 aprile 2021, 19:28

Grandi risultati per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, sulle piste e strade italiane al solito da protagonista

sabato, 24 aprile 2021, 10:55

Un inizio di stagione amaro per Paolo Andreucci e Francesco Pinelli al ventottesimo Rally Adriatico, che nella prima prova di stagione hanno dovuto alzare bandiera bianca. Un'uscita di strada subito dopo un dosso nella Colognola 1 ha rovinato la gara del pilota di MRF Tyres