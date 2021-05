Rudy Michelini settimo alla Targa Florio

Altri articoli in Sport

lunedì, 10 maggio 2021, 16:17

Un'edizione da ricordare, per i colori di HP Sport RRT la numero 105 della Targa Florio, sul gradino più alto delle vetture Rally4. Migliorarsi, quando si è impegnati in una competizione è il punto di partenza di ogni atleta che accetta la sfida con il cronometro, quale sia essa la...

lunedì, 10 maggio 2021, 11:40

Prove di grande rilievo arrivate dal mondo del Trail al tartan della pista per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde

lunedì, 10 maggio 2021, 08:44

La località grossetana ha ospitato la gara nazionale di mountain bike, specialità cross country, valida per i circuiti del Gran Prix Centro Italia Giovanile e del Campionato Italiano Giovanile di società

domenica, 9 maggio 2021, 19:23

Sotto di due reti contro il fanalino di coda Corticella, con un piede e mezzo in Eccellenza sebbene l’aritmetica non condanni ancora definitivamente il team bolognese, il GhiviBorgo riesce a strappare un punto, non proprio quello che volevano i ragazzi di Venturi alla vigilia, per effetto del guizzo del subentrato...

sabato, 8 maggio 2021, 17:03

La solita ed inimitabile macchina burocratica nazionale ha partorito un elegante manuale di 29 pagine, ben dettagliato, come è giusto che sia in una fase in cui la sicurezza e la salute vengono prima di tutto

venerdì, 7 maggio 2021, 19:23

Il periodo che stiamo attraversando è inevitabilmente caratterizzato da molta incertezza in tutti settori e, quindi, anche nel mondo del calcio dilettantistico