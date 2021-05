Sport



Serie D, il GhiviBorgo esce indenne dalla trasferta in terra emiliana

domenica, 2 maggio 2021, 17:39

di michele masotti

1-1

Bagnolese: Auregli, Capiluppi, Davide Calabretti (88’ Marani), Faye, Scappi, Bertozzini, Cuoghi, Leonardi (69’Scarlata), Tzvetkov (65’Daniele Calabretti), Notari (69’Mhadhbi) e Buffagni A disposizione: Cavazzoli, Vincenzi, Fumi, Marani, Riccelli, e Formato Allenatore: Gallicchio

GhivizzanoBorgo: Abbrandini, Gautieri, Piccardi, Bartolini (59’Donatini), Messina, Gregov, Felleca (77’Nieri), Muscas (80’Fazzi), Cargiolli, Chianese e Lakti (69’Poggesi) A disposizione: Pagnini, Baggiani, Pazzaglia, Viti e Nottoli Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Fichera di Milano (Assistenti Perali di Chiari e Marchese di Pavia)

Marcatori: 28’ Cargiolli e 40’Tzvetkov

Note: Espulso al 84’Gregov per doppia ammonizione. Ammoniti Bartolini, Cargiolli, Notari, Buffagni, Tzvetkov, Bertozzini e Scappi.

Buon pareggio del GhivizzanoBorgo sul terreno di gioco della Bagnolese, entità a pari punti con i biancorossi ma con due partite ancora da recuperare. Terzo risultato utile per la formazione di Simone Venturi, che compie così un altro passo in avanti in ottica salvezza tenendo presente il possibile dimezzamento delle retrocessioni dalle quattro previste a due.

Carenza in attacco per la Bagnolese. Il tecnico Gallicchio porta soltanto in panchina Alberto Formato, bomber principe dei suoi con 12 centri ma non in perfette condizioni. Il suo posto al centro del reparto offensivo viene preso da Leonardi. Sono tre, invece, le novità in casa biancorossa. Gautieri, Muscas e l’ultimo arrivato Lakti trovano una maglia da titolare in luogo dei vari Baggiani, Donatini e Fazzi. Ovviamente confermata la coppia gol Felleca-Cargiolli. La lunga fase di studio, sintomo di una gara importante in ottica salvezza per le due contendenti anche se i locali devono recuperare altre due partite, viene interrotta al 23’ quando la bandierina dell’assistente Perali annulla per fuorigioco la deviazione vincente di Cuoghi. Cinque minuti più tardi, alla prima sortita offensiva, la squadra di Venturi centra il bersaglio grosso con Cargiolli che realizza l’eurogol di giornata. Impatto devastante dell’ex Albissola e Massese sul GhiviBorgo, con gli uomini mercato biancorossi abili a colmare la lacuna della prima punta palesatesi nello scampo iniziale della stagione.

Come successo nel match di andata, allora si giocò sul sintetico di Altopascio per l’indisponibilità del “Delle Terme”, la Bagnolese colpisce sfruttando la propria abilità sulle palle inattive. In quel caso fu il possente Dembacaj sugli sviluppi di una punizione laterale a timbrare il cartellino. Al 40’, questa volta dopo un corner battuto da capitan Faye, ci pensa il classe 2000 Tzvetkov a saltare più in alto di tutti e ristabilire la parità.

Nel secondo tempo, il match ricalca il copione della frazione inaugurale con un calo ulteriore delle emozioni. Al di là della girandola di cambi, i due tecnici attingono a piene mani alle loro panchine per animare un match destinato la pareggio, resta da segnalare l’espulsione di Gregov per somma di ammonizioni.

Domenica prossima capitan Bartolini e compagni riceveranno tra le mura amiche la visita il fanalino di coda Corticella. Un’occasione per riscattare la rovinosa, per come maturata, sconfitta dell’andata e di compiere un passo che sarebbe decisivo per la permanenza in D.