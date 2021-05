Sport



Serie D, impresa del GhiviBorgo in casa della capolista Aglianese

domenica, 16 maggio 2021, 20:32

di michele masotti

1-2

Aglianese: Carcani, Giannini, Righetti (78’Casanova), Panelli (55’Russo), Colombini, Gelli, Ballardini (86’Petrucci), Giordani (64’Remedi), Brega, Kouko e Bellazzini A disposizione: Ansaldi, Coda, Chiti, Soldani e Bangu Allenatore: Matteo Capecchi

GhivizzanoBorgo: Abbrandini, Baggiani (65’Poggesi), Piccardi, Bartolini (78’Donatini), Messina, Gregov, Felleca (87’Nieri), Muscas (87’Lakti), Cargiolli, Chianese e Fazzi (71’Gautieri) A disposizione: Pagnini, Pazzaglia, Nottoli e Belluomini Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Grassi di Forlì (Assistenti Tomasi di Schio e Peloso di Nichelino)

Marcatori: 13’ Felleca, 54’Cargiolli su rigore e 83’Colombini

Note: Espulso al 60’ Kouko per doppia ammonizione. Ammoniti Righetti, Messina, Piccardi, Bartolini, Felleca, Baggiani e Poggesi

Come capovolgere una stagione nel giro di una settimana. Domenica scorsa era arrivato un modesto 2-2 contro il quasi spacciato Corticella, oggi il GhiviBorgo, diventato un vero e proprio “ammazzagrandi” con il ritorno di mister Venturi, firma il successo più bello sbancando per 2-1 il terreno di gioco dell’Aglianese, squadra che avrebbe dovuto “uccidere” il campionato e che invece si ritrova con un misero +3 sul Fiorenzuola che deve recuperare due match. La nona vittoria stagionale dei “colchoneros” della Mediavalle, trascinati dalla coppia gol Felleca-Cargiolli ha peso specifico vitale nella lotta salvezza. Detto che i biancorossi restano -1 dal Seravezza, ad oggi l’ultima squadra che eviterebbe i play-out qualora fossero mantenuto le quattro retrocessioni, le lunghezze sul penultimo posto, occupato in coabitazione da Sasso Marconi e Marignanese, sono cinque a cinque turni dalla conclusione. Il blitz esterno odierno assume ancora più valore poiché la corazzata neroverde, costruita dal direttore sportivo Vitale, era reduce da quattro successi consecutivi.

Nell’undici titolare Venturi rispolvera Muscas in luogo di Donatini mentre parte dalla panchina il giovane Nieri, unico ex neroverde tra gli ospiti. Ben più nutrita, invece, la pattuglia di ex del GhiviBorgo presenti nel team pistoiese. Ballardini e Giordani iniziano dal primo minuto mentre Federico Russo, due stagioni al Ghivizzano, entrerà nella ripresa. Al 13’, sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti, l’intelligente sponda di Cargiolli arma il destro di Felleca che uccella con una conclusione piazzata l’under Carcani. Tre minuti più tardi prodigioso respinta di Abbrandini sull’incornata di Colombini. L’attenta organizzazione tattica del GhiviBorgo respinge colpo su colpo i tentativi dei padroni, che possono disporre di un grosso potenziale offensivo con elementi del calibro di Brega, Bellazzini, Giordani e Kouko.

In avvio di ripresa gli ospiti affibbiano il secondo gancio alla capolista. Corre il 53’ quando il direttore di gara sanziona con un calcio di rigore la spinta di Righetti su Chianese, liberato da uno splendido tacco di Cargiolli. È proprio l’esperto attaccante ligure ad incaricarsi della tentativo di trasformazione, puntualmente realizzato. Il nervosismo tra le fila dell’Aglianese cresce a dismisura. A farne le spese è al 60’ Kouko, espulso per doppia ammonizione a causa delle reiterate proteste. Al 80’ Abbrandini vola a smanacciare sopra la traversa una punizione di Bellazzini. Tre minuti più tardi i neroverdi accorciano le distanze grazie ad un colpo di testa del difensore Colombini. Il finale è di pura sofferenza per il GhiviBorgo che riesce, comunque, a portare a casa tre punti d’oro.

Domenica prossima appuntamento al “Delle Terme” per la sfida alla Sammaurese entità che veleggia a centroclassifica forte dei suoi 36 punti e con tre gare in meno rispetto a capitan Bartolini e compagni.