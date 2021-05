Sport



Serie D, sorride il GhiviBorgo: niente play-out, solo due retrocessioni

giovedì, 20 maggio 2021, 15:18

di michele masotti

Le voci ricorrenti circolavano ormai da diversi giorni ma soltanto il comunicato emesso dalla Lnd in mattinata ne ha sancito il timbro dell’ufficialità. In Serie D non si disputeranno, per ragioni di tempo e in virtù del minore numero delle partecipanti ai vari campionati di Eccellenza, i playout facendo così scendere da quattro a due (la 17° e la 18° della graduatoria) le squadre che abbandoneranno il massimo campionato dilettantistico nazionale. Una bella novità per il GhivizzanoBorgo, reduce dal pesante blitz di Agliana, che dovrà difendere in queste ultime cinque giornate gli altrettanti punti di vantaggio sul tandem delle penultime Marignanese-Sasso Marconi. Già certo della retrocessione il fanalino di coda Corticella.

Attualmente quintultimi con 33 punti, i “colchoneros” della Media Valle dovranno affrontare ancora Sammaurese, Fiorenzuola, Progresso, Rimini e Correggese. Ad eccezione della trasferta in terra piacentina contro la squadra che si giocherà la promozione in C con l’Aglianese, il calendario per la squadra di mister Venturi non appare dei più ostici. Ottenere un successo domenica al “Delle Terme” contro la Sammaurese potrebbe voler dire mantenere la categoria per la sesta stagione di fila. Ben più duro il cammino che attende il Sasso Marconi, una delle due penultime con 28 punti. La squadra di Della Rocca è attesa dai match contro Aglianese, Seravezza, Corticella, Sammaurese e Fiorenzuola. Leggermente migliore il calendario per la Marignanese, chiamata ad incrociare la propria strada con Prato, Pro Livorno, Real Forte Querceta, Forlì e Rimini, tutte formazioni che avranno più poco da chiedere al torneo visto che pare essere in forte dubbio la disputa dei play-off.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale pubblicato nella mattinata odierna che ha sancito la suddetta decisione.

"Il Consiglio Federale nella riunione del 17 maggio 2021, vista la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti di derogare all’art. 49, comma 1,lett. c) delle NOIF, in via straordinaria e limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, ritenute condivisibili le motivazioni fondate sul ridotto numero di squadre che al termine della corrente stagione sportiva saranno promosse dai rispettivi Campionati di Eccellenza in Serie D, tenuto conto che l’art. 49, comma 1, lett. c) delle NOIF prevede “Le squadre di ciascun girone del C.N.D. che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale”; visto lo Statuto Federale ha deliberato le retrocessioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c) delle NOIF relative alla stagione sportiva 2020/2021 saranno, in deroga al citato articolo, limitate alle ultime due squadre per ogni girone, e segnatamente l’ultima e la penultima in classifica, che retrocederanno direttamente".