Tornano i camp estivi: a Castelnuovo dal 14 giugno il Koala Junior Camp

sabato, 15 maggio 2021, 10:55

di simone pierotti

C’è fermento e voglia di ripartire anche negli ambienti sportivi, soprattutto tra i più giovani. L’U.S. Castelnuovo Garfagnana offre una bella opportunità per i tanti bambini e ragazzi che vogliono giocare a calcio, divertirsi o semplicemente stare insieme all’aria aperta e in totale sicurezza, organizzando un camp estivo. Non il solito camp ma il “Koala Junior Camp”, in collaborazione con la SSD Koala Sun Play e il patrocinio del comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Il camp si svolgerà presso lo stadio “Alessio Nardini”, durerà tre settimane, dal 14 giugno al 2 luglio e sarà rivolto ai giovani nati tra il 2015 e il 2006. Cinque allenamenti a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13, sotto la guida di uno staff tecnico professionista e altamente specializzato. I nomi e il loro curriculum costituiscono una garanzia: Nicola Mingazzini, ex calciatore di Serie A e allenatore professionista, Giacomo Monteleone istruttore scuola calcio Empoli, Tommaso Ceccarelli istruttore scuola calcio, Filippo Morotti istruttore scuola calcio Fiorentina, con l’aggiunta di istruttori qualificati dell’U.S. Castelnuovo.

La quota di iscrizione è molto popolare, 90 euro a settimana più 10 euro per l’assicurazione. Per la 2° e 3° settimana il costo si riduce a euro 90, previsto uno sconto fratelli di 10 euro. La quota comprende anche una maglietta e un pantalone per il camp.

Il programma prevede l’arrivo al campo dalle 8,30 alle 9: si parte con esercizi di tecnica individuale e sfide, pausa alle 10:30 per la merenda, poi partite e tornei fino alle 13.

Gli allievi dovranno essere dotati di certificato medico in corso di validità, mascherina, borraccia e merenda.

Per le iscrizioni è possibile farlo direttamente on line sul sito ufficiale www.koalasunplay.it o presso la sede al “Comunale Vecchio” nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì ore 15:30 – 18:30, o contattando i referenti (348/2262943).