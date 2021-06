Sport



Al Golf Club Garfagnana il ‘Trofeo Allegretti’

martedì, 22 giugno 2021, 21:40

Sabato 19 e domenica 20 un buon numero di giocatori si sono affrontati con grande agonismo per l’8° prova del campionato sociale, il Trofeo Allegretti.

Federico Pieroni si aggiudica la categoria lordo, mentre il giovane Michael Salotti la prima categoria confermando un momento di forma invidiabile.

Andrea Angelini è risultato primo in 2°categoria, Francesco Adami vince in terza categoria e Antonio Benedetti si aggiudica la categoria senior.

Di seguito la classifica completa dell’ 8° prova di campionato sociale

Categoria lordo

1° Federico Pieroni

Prima categoria netto

1° Michael Salotti

2° Pierluigi Barsanti

Seconda categoria netto

1° Andrea Angelini

2° Alessandro Berti

Terza Categoria netto

1° Francesco Adami

2° Alessio Gonnella

Categoria Senior

Antonio Benedetti

Il prossimo week end si disputerà il Trofeo Coral Jacket, gara del circuito Cristian Events, che prevede per i vincitori di ogni categoria, la finale nazionale nel prestigioso Golf Club San Valentino in provincia di Reggio Emilia.

Al Golf Garfagnana cresce l’entusiasmo per il concerto di domenica 27 giugno “Jazz On The Green” che vedrà un quartetto di fama internazionale esibirsi sul palcoscenico naturale del Braccicorti.

Andrea Tofanelli (il trombettista che tutto il mondo ci invidia), Piero Gaddi ( tastiere), Mirco Capecchi (contrabbasso) e Michele Vannucci (batteria), a partire dalle 18 si esibiranno in un repertorio veramente accattivante, immersi nel verde del Golf Garfagnana.

L’evento si terrà nel pieno rispetto delle normative anticovid, eventuali interessati possono contattare i numeri riportati sulla locandina o la segreteria del Club.