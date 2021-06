Al Golf Garfagnana si è disputato la Coral Jacket

Altri articoli in Sport

lunedì, 28 giugno 2021, 13:20

Il pilota lucchese, assente al Rally di Roma Capitale per impegni lavorativi, affronterà il Rally Internazionale Casentino puntando ad una posizione di vertice nella serie promossa da Pirelli

lunedì, 28 giugno 2021, 12:24

Ancora una prestazione di rilievo per il campione toscano di cross Omar Bouamer nel campionato italiano assoluto individuale nei 5000 metri di Rovereto

lunedì, 28 giugno 2021, 11:50

Un titolo di campione italiano di corsa in montagna 2021, una medaglia d’argento e una serie di ottimi piazzamenti: questa la sintesi dei risultati per gli atleti del GS Orecchiella Garfagnana ai campionati italiani Master di corsa in montagna, disputati a Colorina (SO) in Valtellina, nel fine settimana appena trascorso

domenica, 27 giugno 2021, 16:14

Ultima domenica di giugno che proponeva, per il gruppo off road giovanile della Sc Garfagnana Mtb, l’impegno al 4^ trofeo Uc Piano di Mommio- memorial Carlo Da Castagnori. In programma un anello di 900 metri da effettuare più volte in base alla categoria

venerdì, 25 giugno 2021, 12:38

Manca davvero poco alla prima edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio che il 4 luglio scatterà dalla tenuta de 'Il Ciocco'

venerdì, 25 giugno 2021, 11:29

Un'offerta completa dal punto di vista tecnico-agonistico, quella proposta da Automobile Club Lucca e Maremmacorse 2.0 nel doppio appuntamento in programma nei giorni 16 e 17 luglio. Le tre prove speciali "raccontate" da Massimiliano Bosi, fiduciario AC Lucca e copilota di fama internazionale