Campionati italiani individuali: grande attesa per Idea Pieroni

giovedì, 24 giugno 2021, 13:58

Conto alla rovescia per i Campionati italiani individuali assoluti su pista di atletica leggera in programma allo stadio Quercia di Rovereto da domani, venerdì 25, a domenica 27 giugno.

La massima rassegna tricolore, giunta alla centoundicesima edizione, vedrà la partecipazione massiccia della Virtus Lucca orgogliosamente in gara con ben 18 atleti impegnati nelle diverse specialità. Grande attesa per Marcell Jacobs, primatista italiano, nella gara dei 100 metri. Tra gli altri ci sono: Amanda Obijiaku, appena arrivata in Italia, che sarà protagonista del doppio impegno nei 100 e nei 200 metri; Asia Salerno nel lancio del giavellotto; Matteo Oliveri nel salto con l’asta, Idea Pieroni nel salto in alto; Cecilia ed Elisa Naldi entrambe nel salto in lungo; Marta Castelli negli 800 metri; Edoardo Accetta nel salto triplo; Lorenzo Carlone nel salto in alto; Luca Dell’Acqua nel decathlon; Vito Di Bari nella 10k di marcia; Lorenzo Orlando nel lancio del giavellotto e Antonj Possidente nel getto del peso. Si chiude con il quartetto degli sprinter della staffetta 4x100, Lorenzo Galeotti, Lorenzo Dumini, Andrea Pacitto e Alessandro Pregnolato. Nella Città della Quercia verranno assegnati i quarantadue titoli tricolore in palio in una rassegna in cui, tra gli oltre milleduecento atleti in gara a rappresentare oltre duecento società italiane, ci sarà chi cercherà di sfruttare l’ultima occasione utile al raggiungimento degli standard minimi per strappare il pass olimpico per Tokyo.